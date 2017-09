Změny v parkování: Blanenští zavedli nové automaty, řidiči zaplatí i kartou

Blanensko,Vyškovsko – Konec cest pacientů z Blanenska a okolních regionů do Brna nebo Prostějova. Blanenská nemocnice si koupí magnetickou rezonanci. „Je rozhodně dobře, že to tady bude. Hlavně pro staré lidi je těžké jezdit kvůli vyšetření až do Brna,“ pochválila záměr Věra Soldánová z Blanska. Magnetická rezonance slouží k zobrazování vnitřních orgánů lidského těla. Nejvíc se využívá v neurologii, onkologii, ortopedii či traumatologii.