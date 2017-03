Změna jízdních řádů: lidé stihnou lokálku do Boskovic

Blanensko, Vyškovsko – Lepší vlakové spojení z Brna do Boskovic. To si slibují Boskovičtí od mimořádné změny jízdních řádů, která začne platit od 3. dubna. Týká se tří spěšných vlaků. Z Brna zastavují ve Skalici nad Svitavou před půl třetí, půl pátou a půl sedmou hodinou večer.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Charvát

Cestující z nich od dubna přestoupí na lokálku do Boskovic, která jim dřív ujížděla, protože spěšné vlaky zastavovaly ve Skalici až po jejím odjezdu. „Všem, kdo se zasloužili o skutečně správný významový výklad spěšný vlak, patří od cestujících, studujících a pracujících v Brně jedno velké děkujeme,“ okomentovala novinku jedna z cestujících Lenka Nerudová.

Tři spěšné vlaky nově nebudou zastavovat v Židenicích a v Adamově. Díky tomu ušetří spoj několik minut a na nástupiště ve Skalici dorazí před odjezdem lokálky do Boskovic. Tu dosud stíhali pouze lidé, kteří místo spěšného vlaku vyrazili z Brna dřív osobákem. Ten totiž přijíždí do Skalice s několikaminutovým předstihem. „Od obyvatel Boskovic jsme dostali řadu žádostí, aby byla návaznost na osobní vlak do Boskovic ve Skalici zajištěná. Jízdní řád jsme proto připomínkovali,“ uvedla boskovická starostka Hana Nedomová.

MODERNÍ SOUPRAVY

Na Vyškovsku cestují lidé pohodlněji od konce loňského roku. Na trase mezi brněnským hlavním a křenovickým horním nádražím přibylo moderních souprav RegionPanter. Jsou prostorné, klimatizované, mají pohodlná sedadla, zásuvky pro laptopy a připojení na internet přes wi-fi. Navíc jsou nízkopodlažní a pro vozíčkáře je v nich připravená nástupní plošina. Nevidomí pak mají k dispozici speciální zařízení pro usnadnění orientace při nástupu.

