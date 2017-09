Ze středu Letovic zmizí autobusy

Boskovice – Parkoviště a vjezd do sportovního areálu Červená zahrada. To by mělo vzniknout na místě, kde nyní stojí Dvořáčkův mlýn. Počítají s tím dvě ze tří variant stavby nové sportovní haly v Boskovicích. „Radnice vybrala firmu, která demolici stavby provede a vyčlenila na ni jeden a půl milionu korun,“ informovala před časem tamní starostka Hana Nedomová.