Zchátralé autobusové nádraží zmodernizují za 50 milionů. Zastávky se přesunou

Blansko - Autobusové nádraží v Blansku čeká velká přestavba za padesát milionů korun. Část zastávek se po dobu prací přesune k vlakovému nádraží.

Vizualizace nového autobusového nádraží v Blansku. Dělníci ho mají začít stavět v říjnu.Foto: VIZUALIZACE: archiv ČAD Blansko

Ostuda, špína, bídné zázemí. Tady se čas zastavil před desítkami let. Tak cestující hodnotí zchátralé autobusové nádraží v Blansku. To se do konce června příštího roku změní v moderní terminál za padesát milionů. Investorem stavby je společnost ČAD Blansko, které nádraží patří. Většinu nákladů pokryjí dotace.

Do práce se dělníci pustí už za týden. Lidé musejí počítat se změnou nástupišť. Zastávky městské hromadné dopravy se přesunou k nedalekému vlakovému nádraží. „Zastávky budou přesunuté až do konce rekonstrukce před budovu vlakového nádraží,“ sdělil za dopravní společnost náměstek pro osobní dopravu Richard Maňoušek.

Ze zastávek přímo u budovy vlakového nádraží budou odjíždět ze zastávky číslo tři autobusy linky 223 a z čísla čtyři pak linky 222 , 223 a 226. Naproti přes ulici budou cestující odjíždět z jedničky linkou číslo 221 a z dvojky linkou číslo 222. „Doporučuji cestujícím, aby si ověřili odjezdy spojů, které používají. Předejdou tak případným komplikacím,“ vzkázal Maňoušek.

Nové nádraží

· Práce začnou 16. října.

· Zastávky MHD se přesunou před vlakové nádraží.

· Linkové autobusy budou odjíždět z 8 stanovišť místo nynějších 18.

· Vybudování nového terminálu má stát 50 milionů Kč.

· Hotovo bude v červnu 2018.

Přestavba autobusového nádraží bude mít dopad také na linkové regionální spoje. Ty budou z nádraží odjíždět nadále, ale z jiných stanovišť. Lidem, kteří jsou zvyklí nastupovat na stanovištích od desítky po osmnáctku, budou autobusy odjíždět po dobu stavby nově ze zastávek čísel jedna až osm.

Informace o přesunech zastávek najdou lidé vylepené na autobusovém nádraží nebo u řidičů v autobuse. Podrobně jim všechno vysvětlí i pracovnice kanceláře prodeje a informací. Ta je už nyní přemístěná do budovy v Nádražní ulici naproti hotelu Macocha.

Letáky mají i v informační kanceláři Blanka v centru města. „Připravili jsme je hlavně pro starší lidi. Ti využívají městskou hromadnou dopravu často a někteří nemají přístup k internetu,“ uvedla vedoucí kanceláře Martina Hejčová.

Úpravy autobusového nádraží uvítali například manželé Plchovi z Blanska. O přesunu zastávek městské hromadné dopravy ale ještě neslyšeli. „Autobusem po městě jezdíme. Že ale MHD bude nově odjíždět od vlakového nádraží, je pro nás novinka. Nádraží už si opravu zasloužilo. Je to brána do Moravského krasu a podle toho by také měla vypadat,“ řekl Josef Plch.