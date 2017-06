Zákon vyhnal kuřáky z hospod, ruší okolní obyvatele. Stížností na hluk přibývá

Blanensko, Vyškovsko – Protikuřácký zákon vyhnal kuřáky před bary a restaurace. Jejich hlučné venkovní hovory teď ve večerních hodinách vadí lidem bydlícím v sousedství. Stížnostíi na jihu Moravy přibývá. „Lidé nám volají až po určité době. Většinou po desáté hodině večer, kdy už bývá noční klid," uvedl například strážník Anton Kotlán z Rájce-Jestřebí na Blanensku.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Nešetřil Roman

Podobných případů zatím strážníci ve městě řešili do deseti. Podle Kotlána přijedou na místo a lidem domluví, aby se trochu ztišili. Ti je většinou poslechnou, nebo odejdou jinam.

Starostka Rájce-Jestřebí Romana Synakieviczová o stížnostech ze strany obyvatel neví. „Žádné opatření proti rušení nočního klidu zatím nechystáme, není to potřeba,“ reagovala Synakieviczová.

Co se změnilo

· Takzvaný protikuřácký zákon platí od 31. května 2017.

· Zakazuje mimo jiné kouření ve vnitřních prostorách všech restaurací a hospod.

· Výjimku dostaly pouze elektronické cigarety a vodní dýmky.

Podle zjištění Deníku Rovnost je v v Rájci-Jestřebí nejvíce problémová ulice Oldřicha Blažka, na níž se nachází například Sport bar XXL. „Vadí nám, že se uvnitř nemůže kouřit, ale nic s tím nezmůžeme. Všichni tak sedí venku na zahrádce. Tu a tam musíme někoho ve večerních hodinách trochu usměrnit, ale žádné stížnosti jsme zatím neměli,“ podotkla servírka Božena Bukáčková.

Celkem deset podnětů už od konce května řešili strážníci z Vyškova. „Počet stížností od doby, kdy byl vyhlášený protikuřácký zákon, určitě stoupá,“ potvrdil velitel vyškovské městské policie Petr Sedláček.

Největší potíže vidí strážníci v tom, že je teplo a lidé tak často spí s otevřenými okny. „Pokud někdo vyjde z restaurace a zazvoní mu telefon, je možné, že vás to vzbudí, jestliže máte okno přímo nad podnikem,“ zamýšlel se Sedláček.

Podle slov velitele vyškovských strážníků nebývá rušení nočního klidu způsobené kuřáky ve městě nijak extrémní. Spíše se, jak tvrdí, jedná o nepříjemnosti spojené s běžným hovorem. Vzniklé konflikty zatím strážníci pokaždé vyřídili na místě.

Na kouř, který by stoupal lidem do oken, si na rozdíl od hluku zatím ve Vyškově nikdo nestěžoval. „Lidé volají po desáté hodině večer především o víkendech, rozhodně to není denně. Jedná se hlavně o místa, která jsou v zástavbě, kde podniky bývají přímo pod okny lidí,“ přiblížil problémové adresy Sedláček.

Obyvatelé domů v okolí barů a restaurací si zvykají na různé zvuky. „Když někdo vyjde večer na ulici z hospody, jde slyšet, že se směje,“ popsala třeba Vyškovanka Jana Plhalová, která bydlí v blízkosti restaurace u Benešů.

DOŠLO I NA POTYČKU

Naproti tomu boskovičtí strážníci očekávají, že stížností od obyvatel teprve přibude. „Stane se, že nám někdo zavolá ve středu a stěžuje si na hluk z ulice, který slyšel v pátek. V takovém případě s tím už ale nemůžeme nic dělat,“ sdělil ředitel Městské policie v Boskovicích David Krátký.

Oznámení na rušení nočního klidu je podle něj nutné předat strážníkům co nejrychleji. Jak Krátký doplnil, dosud v Boskovicích řešili jen jednu takovou stížnost, při které ovšem nakonec došlo i k potyčce.

MARIE MRÁZOVÁ