Zákon nám zabrání stavět, stěžují si v obcích

Blanensko, Vyškovsko – Neustále dostáváme nová nařízení, na druhou stranu nás stát pořád něčím svazuje. Tak reaguje starosta Zbýšova na Vyškovsku Jaroslav Žalkovský na nový zákon o rozpočtové odpovědnosti samospráv, který v uplynulých dnech navzdory vetu senátorů schválili poslanci a podepsal i prezident. „Stát přestává fungovat. Vymýšlí nesmyslné zákony, řadu nefunkčních. Přehazuje na nás spoustu pravomocí, ale peníze nám nepřidá," kritizoval. Zajedno je s ním starosta Drnovic na Blanensku Petr Ducháček. Sice tvrdí, že norma proti zadlužování je krok správným směrem, ale nový zákon je podle něj nepovedený.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

„V praxi totiž bude mít obec problém zahájit nějakou větší a nákladnou stavbu, jako je například kanalizace. Na jednu stranu nás nutí do velkých akcí, ale zároveň jim brání. Obce nebo kraje jsou méně zadlužené než stát, proto by měl nařídit takový zákon především sám sobě. Jde o nedomyšlený krok," shrnul Ducháček.

Zákon odmítá i starosta Svitávky na Blanensku Jaroslav Zoubek. „Chceme stavět sportovní halu, musíme si půjčit. Doufám, že než vstoupí v platnost, už ji budeme mít," řekl Zoubek.

Podle vyškovského senátora Ivo Bárka existuje šance, že se měst a vesnic nařízení nedotkne. „Usilujeme o to, aby obce toto pravidlo nesvazovalo. Poslanci si podle mých informací uvědomují, že by samosprávám mohly vznikat problémy," sdělil Bárek. Dodal, že si myslí, že obce hospodaří většinou dobře.

Poslanec z Blanenska Lubomír Toufar se zákonem souhlasí. Připomněl, že je velmi složité dát do pořádku hospodaření zadlužené obce. „Známe příklady vesnic, kde správce řešil problémy s dluhy několik let. Jsem přesvědčený, že se nový zákon má týkat jak obcí, tak měst i krajů," prohlásil Toufar.

Podobně minulý týden mluvil pro Deník Rovnost poslanec Jiří Petrů z Valtic na Břeclavsku, který zákon považuje za potřebný.

Podle Petrů jsou obce, které nemají žádné peníze. „Nikdo je nechce vést, protože jsou obrovsky zadlužené. Jakmile se teď dostanou do určité výše zadluženosti, začne jim ochranný režim. Budou mít sice na provoz, ale už nelze investovat do některých dalších věcí," reagoval Petrů. Navzdory tomu předseda Svazu měst a obcí České republiky František Lukl zákon považuje za šikanu. Svaz tak ve spolupráci se senátory chystá ústavní stížnost. „Formulace má být hotová do dvou týdnů. Pokud se do té doby dohodneme s poslanci, lze stížnost stáhnout. Zatím ale nemám údaje ze sněmovny, že by něco chystali. Ale nechám se rád překvapit," vzkázal Lukl.

Nový zákon

• Opatření o rozpočtové odpovědnosti samospráv začne platit příští rok.

Má zabránit hlavně zadlužování obcí a krajů. V případě, že dosáhne výše 60 procent hrubého domácího produktu, dostanou méně peněz z daňového výnosu. Povinnosti státu jsou mírnější.

• Senát novinku nepodpořil.

• Zákon je schválený, lze na něj podat stížnost k Ústavnímu soudu.

• Senátoři nyní navrhují, aby nový předpis platil jen pro kraje a stát, nikoli pro obce.

MARTINA HAŠKOVÁ

KATEŘINA ŠTEFKOVÁ