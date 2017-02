Zajedou si o kilometry. Most i silnice v Podolí a okolí opraví za 12 milionů

Blanensko – S několikakilometrovými výlukami autobusové dopravy musí počítat od šestého března do třiadvacátého dubna v Podolí a jeho okolí. Od křižovatky v centru obce směrem na Letovice bude totiž uzavřená silnice.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

„Jde o úsek dvě stě metrů, kde dojde k rekonstrukci krajnic a silnice i s podložím. Opravy se dočká i kanalizace,“ uvedl vedoucí technicko správního úseku blanenské Správy a údržby silnic Daniel Hynk.

Uzavření silnice se dotkne tří velkých autobusových linek. „Jde o linku 253 z Velkých Opatovic do Boskovic, dále 254 z Letovic do Boskovic. Na závěr je to trasa z Letovic na Šebetov linky 277,“ sdělil vedoucí dopravního odboru Kordis Michal Kocourek.

Ten dodal, že dočasný výlukový řád zaslali dotčeným obcím. Kompletní řád včetně navazujících spojů bude do pátku na webových stránkách společnosti.

Tato uzavírka je první ze tří, které vyvrcholí rekonstrukcí mostu na silnici z Podolí směrem na Vísky. Celkové náklady jsou dvanáct milionů korun.