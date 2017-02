Záchranáři plavali v bazénu v montérkách. Na Blanenské dvěstěpadesátce

Blansko – Za sklem a v pohodlí křesla to vypadá náramně jednoduše. Uplavat dvě stě padesát metrů. To přece zvládne i netrénovaný člověk. Brnkačka. Jenže ouha. Padesát metrů táhnou plavce ke dnu nacucané montérky, další padesátku musí zvládnout s potápěčskými brýlemi a cihlou v ruce. Nebo s plastovým barelem naplněným vodou. A to už začínají kolikrát polykat andělíčky i trénovaní plavci. Úspěchem je už samotné dokončení Blanenské dvěstěpadesátky. V blanenských lázních se konala v sobotu už po jednadvacáté.

Fotogalerie 29 fotografií Závod vodních záchranářů Blanenská dvěstěpadesátka se konal už po jednadvacáté.Foto: DENÍK/Jan Charvát

Kromě vodních záchranářů si závod mohli vyzkoušet i příchozí. „Je to super akce. Moc se mi líbí, že závod není postavený čistě jen na plavání. Jde o kombinaci síly, vytrvalosti, techniky a plavání. Člověk musí mít fyzičku, jinak těch dvě stě padesát metrů nedoplave. Klíčové je rozvrhnout síly, protože každá z několika disciplín je něčím zrádná. Někdo napálí volnou padesátku a pak už neudýchá plavání s barelem,“ říká těsně po doplavání Jan Bartusek z Vodní záchranné služby Těrlicko. Pro sedmnáctiletou Michaelu Kyselovou z Brna byl nejtěžší padesátimetrový úsek plavání v montérkách. „Jsem drobná. I nejmenší pracovní kombinéza mi byla velká a strašně na mě ve vodě plandala. Moc se mi nepovedl hned první úkol, kdy se házela záchranná podkova na bójku. Ta byla na mě moc daleko a já k ní podkovu nedohodila. Neměla jsem sílu. Hned na startu jsem tak nabrala třicet trestných vteřin. Ale s výsledným časem něco přes šest minut jsem v celku spokojená,“ usmívá se drobná dívka. Nejlepší byl veterán, který drží rekord Nejlepší závodníci v sobotu atakovali čas pět minut. Rekord drží od roku 2009 výkonem čtyři a půl minuty bývalý vrcholový plavec Michal Špaček z Blanska. Čtyřiačtyřicetiletý veterán vyhrál i tentokrát, ale za rekordem zaostal o více jak půl minuty. Na paty mu mocně šlapali o generaci mladší závodníci. Například brněnský Jakub Piňos nebo blanenský Michal Vondráček. Za Špačkem zůstali jen o několik vteřin. „Už jsem starý a výkonnost jde prostě dolů. S tím se nedá moc dělat. Na překonání rekordu už nemyslím. To nechám mladším. Zatím pořád plavu rychleji než oni. Počítám s tím, že mě ale brzo porazí. Tentokrát jsem nabral deset trestných vteřin za nepovedený hod podkovou hned na startu. Na první místo to ale nakonec stačilo,“ poznamenal v cíli Špaček. Na start se postavilo dvaaosmdesát vodních záchranářů z celé republiky. A jeden příchozí plavec. Kromě závodu jednotlivců připravili organizátoři i štafety. „Právě smíšené štafety jsou mezi závodníky stále oblíbenější. Máme radost, že nastupuje mladá generace vodních záchranářů a také přibylo zástupců v kategorii nad čtyřicet let. Mezi nimi byla spousta lidí, co se na závody vrátila po letech. Akce ale není jen o závodění, rekordech a zaplavaných časech. Je to hlavně setkání vodních záchranářů z celé republiky. Tradici Blanenské dvěstěpadesátky chceme udržet i v příštích letech,“ řekl za tým organizátorů blanenských vodních záchranářů Lubomír Pokorný.

Autor: Jan Charvát