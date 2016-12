Začala vařit kvůli dětem. Nyní patří mezi nejúspěšnější blogerky

Senetářov – Osmadvacetiletá Gabriela Sedláková ze Senetářova kdysi tvrdila, že vařit nikdy nebude. Měla v plánu najít si manžela, který se v kuchyni o všechno postará. Dnes nejen výborně vaří, ale provozuje na internetu také blog, kde radí ostatním. A to natolik dobře, že se letos i loni umístila mezi deseti nejlepšími blogery v republice zaměřenými na přípravu jídel.

Úspěšná blogerka Gabriela Sedláková.Foto: archiv Gabriely Sedlákové

Vše začalo, když mladá žena poprvé otěhotněla. „Nechtěla jsem se odbývat jen jednoduchými jídly, chtěla jsem se naučit víc," vzpomíná. Nakonec vymýšlení a přípravě chutných a zdravých jídel úplně propadla. S tím přišel i nápad založit blog. „Na jednom fóru pro maminky jsem sdílela fotky jídel, která jsem připravovala. Vzápětí si začaly psát o recepty. Tak jsem založila stránku s vlastními recepty," říká.

Zhruba polovinu receptů tvoří klasická jídla, která pozměňuje podle sebe. Když se inspiruje, tak uvádí i odkud. Spousta inspirace přichází od rodiny nebo kamarádek. „Nebo vidím fotku, která se mi líbí, a z toho si skládám v hlavě recept, jak bych to udělala. A jdu vařit," směje se. Veškeré pokrmy si poté sama fotografuje, protože to je její další velkou vášní.

Ve vaření se brání jakémukoliv škatulkování. „Nemám ráda tvrzení, že tohle musí být bio a támhleto bezlepkové a podobně. Vařím klasické recepty, ale snažím se v nich nahradit třeba normální mouku špaldovou, jako přílohy měním spoustu variant – kroupy, kuskus, bulgur. Především dbám na kvalitní suroviny. Přednost dávám vždy těm sezónním a regionálním," říká.

V současné podobě funguje její blog www.receptydetem.cz už tři roky. V loňském roce se Gabriela Sedláková umístila na pátém místě v anketě Blogerka roku, kategorie food, a na sedmém místě v Aperol food blog roku. Letos se jí podařilo zopakovat úspěch v Blogerce roku, když se dostala znovu do top desítky. Tentokrát o příčku níže než vloni. A že konkurence není vůbec malá. „Určitě je těžké se mezi blogery prosadit. Je jich spousta a blogová scéna se rok od roku rozrůstá. Důležitá je ale určitě komunikace s potenciálními fanoušky. Já na blogu pracuji pravidelně, minimálně jednou týdně zveřejním nějaký recept či recenzi a aktivně komunikuji s těmi, co si píší ohledně rad a receptů. Právě zpětná vazba je to, co při takových anketách hodně rozhoduje," míní.

Po umístění v nejlepší desítce jí přicházely různé nabídky. Mladá žena ale podporuje jen věci, které jsou jí blízké. Dva roky byla součástí projektu Testováno na dětech a doposud jí chodí různé věci k vyzkoušení a zrecenzování. Když končila rodičovská dovolená, přemýšlela, zda si může vydělávat blogem, nebo si raději najde práci. Rozhodla se, že blog bude především jejím koníčkem. Momentálně pracuje jako textařka a kreativec v internetové agentuře.

KATEŘINA ŠTEFKOVÁ