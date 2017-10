Začala sezona tanečních. Zájem je přibližně stejný jako loni, převažují děvčata

Vyškovsko, Blanensko - Naučí se nejen klasické tance, ale i základy společenského chování. Středoškolákům právě začala sezona tanečních. A o kurzy je zájem. „Byla to skvělá zkušenost, díky tanečním se nemusím na plesech stydět. Měli by do nich chodit všichni,“ míní Petr Novotný z Vyškova, který taneční kurzy navštěvoval předloni.

dnes 11:52 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: Deník / Šimková Romana

Stejný zájem středoškoláků jako loni hlásí v Blansku. „Letos je přihlášených přibližně sto sedmdesát žáků. Pokud není vyloženě slabší ročník, tak se počet příliš nemění,“ uvedla Lea Doležalová Stejskalová z pořádajícího kulturního centra města. Problém s poměrem dívek a chlapců podle ní nemají. Slečen je jen o několik více. „Vyvažují to střední odborné školy, například z Jedovnic,“ dodala. ČTĚTE TAKÉ: Priorita památkářů? Arkády bučovického zámku. Oprava potrvá až čtyři roky



Zhruba o třetinu méně žáků než loni budou mít ve Vyškově. „Není to kvůli menšímu zájmu studentů, ale některé školy v okrese snížily počet tříd a studentů,“ vysvětlila vedoucí taneční školy Hana Sedláková. Místo obvyklých dvou kurzů tak pořádají jen jeden.



Taneční kroky bude letos ve Vyškově pilovat přibližně sto žáků. Každoročně převažují dívky, proto chodí i chlapci, kteří kurzy už dříve absolvovali a rádi tancují. „Pomáhají nám vyrovnat poměr,“ sdělila Sedláková.



Styl oblečení se podle ní téměř nemění. „Chlapci tradičně nosí tmavý společenský oblek a dívky mají na výběr z různých šatů, halenek a kostýmků,“ popsala. ČTĚTE TAKÉ: Města hledají miliony na vyšší platy. Stát pošle jen dvě třetiny nutných peněz



S tancem lze v regionu začít už mnohem dříve. V taneční škole ve Slavkově u Brna se učí pohybovat po parketu už děti od tří let. „Nemáme žádné talentové zkoušky. Záleží pouze na tom, zda se dítě dokáže učit a soustředit,“ řekla ředitelka školy, kterou nyní navštěvuje třicet malých tanečníků, Iva Skřivánková Cenková. ADAM LUKŮVKA

Autor: Redakce