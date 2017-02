Zabojují o nejlepší webové stránky Česka

Blanensko – Pyšnit se logem Zlatého erbu na svých webových stránkách a mít tak jistou prestiž. O to letos usilují také dva účastníci z Blanenska.

Do klání o nejlepší web města se přihlásili letovičtí a v kategorii o nejlepší web obce zkouší štěstí Suchý. Tamní si od soutěže příliš neslibují, ale chtěli se chopit příležitosti. „Proč to nezkusit? Podle mě máme web pěkný. Na to, jaká jsme obec, tak si myslím, že jsou stránky hezké. Webům, které spravují profesionálové, se rovnat samozřejmě nemůžeme," zůstává nohama na zemi starosta obce Jakub Hlubinka, který sám jednotlivé příspěvky na web publikuje.

Na letovických stránkách se podílí více osob. „Informace zadávají různé osoby pověřené příslušnými položkami v menu," řekl Vladimír Illa, který Letovice do Zlatého erbu přihlásil. Stránky zajišťuje firma a náklady webu se pohybují v řádech desetitisíců. Nejdůležitějším prvkem a kritériem v hodnocení jsou povinně zveřejňované informace. „To je rozhodně to nejdůležitější, co by tam měl občan najít. Vzhled se také hodnotí, ale pokud má někdo hezký web, kde chybí povinně zveřejňované informace, tak má smůlu," informoval ředitel soutěže Tomáš Holenda. V minulosti se nejdál v soutěži dostaly pouze blanenské weby, a to Šebetov, když v roce 2000 vyhrál hlavní cenu a město Blansko v roce 2003, se svým druhým místem.