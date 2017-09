Z kůže se dá vyrobit cokoliv, co si vymyslíte, tvrdí kreativní dívka

Skalice nad Svitavou – Práce s kůží. To je vášeň, která dvacetiletou Vendulu Valnohovou ze Skalice nad Svitavou na Blanensku uchvátila už jako dítě.

Vendulu Valnohovou práce s kůží uchvátila už v dětství. Bavilo ji tvořit a vymýšlet, ťukat do kůže, vyrábět si náramky.Foto: archiv Venduly Valnohové

„Začalo to, když jsem byla malá. Táta má svou dílnu a pracuje s kůží. Pozorovala jsem ho a začala to zkoušet sama. Hrozně mě jako malou holku bavilo tvořit a vymýšlet, ťukat do kůže, vyrábět si náramky. Díky tátovi jsem tedy ke kůži a vůbec k řemeslu jako takovému měla blízko už odmalička,“ svěřuje se dívka.

Dodává, že navíc měla spoustu možností, protože doma byla k dispozici celá vybavená dílna. „Z kůže se dá udělat cokoliv, co si vymyslíte. Je to velmi všestranný materiál,“ upozorňuje.

Vyrábí z ní spoustu věcí. Od kabelek či batohů přes pásky až po obaly na nejrůznější věci. „Kůží se dá například potáhnout i kovová krabička. Vyráběla jsem také obal na smyčec od kontrabasu,“ říká Valnohová.



Vyrábí z kůže řadu předmětů, ale kam chodí na inspiraci? „Nedávno jsem brouzdala po internetu a všimla jsem si jednoho úžasného nápadu, kdy se zavěsí dřevěné prkénko za kůži, a to pak plní funkci poličky. Takovou poličku si chci v nejbližší době vyrobit,“ poznamenává.

Kromě kůže se věnuje i dřevu. Z něho mladá tvůrkyně vyřezává doplňky k oblečení. Její zákazník si tak může ke svému obleku vzít například elegantního dřevěného motýlka.



Druhů materiálu je hodně, Valnohová je však věrná primárně jednomu. „Vyrábím hlavně z usně, což je hovězí kůže. Dobře se s ní dělá, je kvalitní a pracuje s ní i táta, tak to dělám taky,“ povídá.



Chvíli studovala obor zabývající se kůží i na odborné škole. Po čase se však rozhodla studia zanechat. „Vydržela jsem tam asi tři měsíce. Zjistila jsem, že spoustu věcí, které nás tam učili, jsem už znala a v praxi používala. Myslím si, že bych se ve škole tři roky asi jen nudila. Proto jsem se rozhodla, že bude lepší, když si budu tvořit vlastní věci a technologie i postupy se pokusím osvojit sama,“ vysvětluje dívka.



Byznys ze své záliby mladá kreativní dívka zatím udělat nechce, byť sama přiznává, že propagace je důležitý nástroj. „Co vyrobím, většinou hned rozdám mezi známými a přáteli. Svoje výtvory si fotografuji a nahrávám na instagram. Několik věcí nabízím i na internetovém portálu Fler, což je taková platforma pro kreativce, kteří svoje předměty prodávají. Do budoucna o sobě chci ale dát vědět o něco víc,“ plánuje Valnohová.

