Výtvarnice sezony? Machorková raději slyší reakce spokojených lidí

Blansko – Za sklem a v pohodlí křesla to vypadá náramně jednoduše. Uplavat dvě stě padesát metrů. To přece zvládne i netrénovaný člověk. Brnkačka. Jenže ouha. Padesát metrů táhnou plavce ke dnu nacucané montérky, další padesátku musí zvládnout s potápěčskými brýlemi a cihlou v ruce. Nebo s plastovým barelem naplněným vodou. A to už začínají kolikrát polykat andělíčky i trénovaní plavci. Úspěchem je už samotné dokončení Blanenské dvěstěpadesátky. V blanenských lázních se konala v sobotu už po jednadvacáté.