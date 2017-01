Vyšší platy řidičů: dopravci věří v pomoc od kraje, ten se obává porušení zákona

Blanensko, Vyškovsko – Už za leden by řidiči autobusů na svých výplatních páskách měli najít víc peněz než dosud. Zvýšení jejich minimálních mezd prosadila vláda. Dopravní společnosti na Blanensku a Vyškovsku však na navýšení platů nemají peníze.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Čekají tak na rozhodnutí Jihomoravského kraje. Ten finance v rozpočtu má, ale bojí se porušení zákona o veřejných zakázkách. „Musíme počkat na bližší informace z kraje. Věříme, že situaci co nejdřív vyřeší," uvedl ředitel ČAD Blansko Jiří Šebela.

Průměrná mzda sto dvaceti sedmi řidičů pracujících ve firmě je doposud dvaadvacet tisíc pět set korun hrubého. Také vyškovský Vydos bus, pod který spadá i někdejší boskovický Bodos bus, nyní čeká na vyjádření kraje. Momentálně zaměstnává sto pětapadesát šoférů, jejichž hrubá mzda se pohybuje od osmnácti do dvaadvaceti tisíc. Náklady se dopravcům mají zvýšit zhruba o 3,50 koruny na ujetý kilometr.

Kraj v rozpočtu schválil rezervu sto padesát milionů korun, ale neví, jak peníze dopravcům dát. „Stanovisko od antimonopolního úřadu říká, že by kraj mohl porušit zákon o veřejných zakázkách," uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Kraj totiž s výjimkou Znojemska vybral provozovatele všech linek již dříve v soutěži. „Tento týden má situaci řešit dopravní komise Asociace krajů České republiky a o týden později se to bude řešit přímo na zasedání asociace," řekl pro ČTK jihomoravský hejtman Bohumil Šimek.

Na nízké mzdy řidičů autobusů dlouhodobě upozorňuje šofér z Ruprechtova Jiří Antl. „Podle mých informací by se mělo jednat o zvýšení pohybující se mezi devadesáti a šestadevadesáti korunami na hodinu. To není moc, stále nedosáhneme ani na průměrnou mzdu, která se pohybuje kolem šestadvaceti tisíc korun," zhodnotil Antl.

Myslí si proto, že zvýšení mezd nepomůže v už několikaměsíční situaci, kdy podnikům řidiči chybí. „Přestože jsem důchodce, stále mě povolávají do služby. Zájemci o tuto práci nejsou. Aby se situace obrátila, musela by se změnit spousta věcí. Nejen platy, ale také zákony, vyhlášky, komunikace managementu i sankce, které řidičům hrozí za nedodržení některých podmínek. Třeba za zpoždění spoje, který ne vždy můžeme ovlivnit," podotkl Antl.

Někteří cestující se bojí, aby navýšení mezd nevedlo také k dražšímu jízdnému. Například Marek Kaláb ale doufá, že se to nestane. „Nemůžeme doplácet na to, že řidiči dosud dostávali podhodnocené mzdy. Navýšení by měly pokrýt podniky, města, kraje, stát," je přesvědčený Kaláb.

Se zvednutím platů řidičů ale cestující souhlasí. Například Dan Matuška, který dojíždí ze Žernovníku do Blanska. „Řidiči vlastně doslova drží v rukách naše životy a takováto zodpovědnost je psychicky náročná. Měla by být řádně placena," sdělil.

KATEŘINA ŠTEFKOVÁ

ALENA GRYCOVÁ