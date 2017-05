Vraky aut v ulicích. Na majitele často nemáme páky, tvrdí strážníci

Blanensko /FOTOGALERIE/ – Karoserie kdysi zelené škodovky je prožraná skrz na skrz rzí. Před ní stojí letitý vínový kombík stejné značky. Podložený špalkem dřeva. A čelo bizarní kolony uzavírá před lety jistě luxusní BMW. Nyní s vykuchanou palubní deskou vrak, který zabírá v blanenské ulici Žižkova parkovací místo.

Navíc před tamní Základní školou speciální Blansko brzdí v úzké ulici provoz. „Tyto vozy brání bezpečnému provozu. Co může město s tímto autovrakovištěm dělat?“ ptal se na webu města Blanska jeden z místních Martin Břoušek.

Podle ředitele školy Martina Koupého, tam auta stojí už téměř rok. Dodal, že si myslí, že jsou to nepojízdné vraky. „Opravuje je tam nějaký mladík v garáži. Ale podle mého jsou to nepojízdné vraky, které tady zavazejí. Když přijedou rodiče s hendikepovanými dětmi k naší škole, tak je ulice zablokovaná, protože kolem těch starých aut se už nedá projet. Řešili jsme to před časem s policií. Jedno z aut už zmizelo,“ poznamenal Koupý.

Podobných oznámení prošetřují blanenští strážníci ročně několik desítek. Jejich šéf Martin Lepka však uvedl, že většina z nahlášených aut nesplňuje zákonem vymezené náležitosti automobilového vraku. A policisté jsou na jejich majitele krátcí.

Pokud se jim je podaří vůbec dohledat. „Nerozhoduje, jestli auto má registrační značku, platnou STK a podobně. Abychom ho mohli označit za vrak, musí mít viditelné technické závady, které vylučují jeho jízdu. Například je vážné poškozená konstrukce auta, chybí v něm motor nebo je vyhořelé. To, že auto je zrezivělé nebo má vypuštěná kola, z něj ještě vrak nedělá,“ tvrdí Lepka s tím, že situaci ztížila loňská novela zákona, která nahrává majitelům aut.

Dodal, že město může nechat po určité době odtáhnout jen na první pohled zjevně nepojízdná auta. V případě, že nezjistí jeho majitele nebo poté, co řidiči nereagují na výzvy úředníků. „Tato auta monitorujeme na základně ohlášení od místních nebo přímo při pochůzkách v terénu. Pokud je auto posouzeno jako vrak, snažíme se kontaktovat majitele. Ve většině případů auto odstraní. Pokud po uplynutí dvou měsíců na výzvu nereagují nebo nezjistíme majitele, auto necháme odtáhnout,“ dodal Lepka. Odtah se pohybuje v řádech několika tisíc korun. Ve správním řízení může majitel vraku dostat pokutu až tři sta tisíc korun.

S vraky mají problém i v sousedním Vyškově. Mluvčí tamní radnice Michal Kočí uvedl, že v současnosti v ulicích města úředníci vědí o zhruba dvacítce aut, která jsou zralá pro odtah na vrakoviště. „Některá nemají registrační značku, zjištění majitele je tak problematické. V případě, že jej známe, snažíme se jej kontaktovat a dostává výzvu k odstranění vozidla. V případě, že tyto kroky nejsou úspěšné, předáváme informace o zjištěném vozidle na vyškovský odbor dopravy k řešení. Aktuálně právě vedení města řeší další postup s jejich odstraněním,“ řekl Kočí.

Podobná situace je i nedalekém Slavkově u Brna, kde tato auta zabírají místo ostatním řidičům. „Od loňského září jsme dosud řešili devět vraků, které nechali majitelé stát v ulicích města. Nakonec auta skončila na vrakovišti,“ doplnila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.