Závist – Čtyřicet sedm procent. Taková byla účast v sobotních opakovaných volbách v Závisti na Blanensku, kde žije sto čtyřicet lidí. Přitom před dvěma a půl lety volilo vedení obce bezmála dvě třetiny místních. Stejně jako tehdy vybírali obyvatelé Závisti z jediné kandidátky nezávislých kandidátů. Tentokrát však na ní bylo jen pět jmen. Stejný je i počet zastupitelských mandátů. Žádný náhradník není.

Volby v Závisti měly slabou účast. Přišla necelá polovina voličů.Foto: DENÍK/Jan Charvát

Dosavadní starostka Jitka Jelínková ani nikdo z předchozího zastupitelstva nekandidoval. Jedničkou kandidátky Naše Závist byl státní zaměstnanec Michal Růžička, který dostal osmačtyřicet hlasů. O jeden hlas víc měl Ladislav Krejčí a Luboš Kolář. „K volbám přišli spíš lidé středního věku a důchodci, včetně nejstarší obyvatelky obce. Mladí zůstali doma. Možná se na účasti podepsalo to, že volby byly jen jeden den. Vše ale proběhlo bez nějakých komplikací," uvedla zapisovatelka volební komise Ilona Musilová.

Po zveřejnění výsledků běží zákonná desetidenní lhůta, ve které je možné platnost voleb zpochybnit u krajského soudu v Brně. Po jejím uplynutí mají v Závisti do patnácti dnů svolat ustavující zastupitelstvo, kde zvolí nového starostu obce.

Současné zastupitelstvo vydrželo v malé obci fungovat necelé dva roky. Před časem totiž položil zastupitelský mandát místostarosta Dušan Šmarda. Náhradnice Gabriela Šmardová pak zastupitelský slib nesložila. V čele obce tak zůstali jen čtyři zastupitelé. To je o jednoho méně, než ukládá zákon. Proto musely být v obci vypsány nové volby. „Nevím, proč se zastupitelstvo rozpadlo. Asi nenašli společnou řeč a nefungovalo to. Já k volbám přišel proto, aby to tady někdo vedl. Je potřeba opravit silnici, něco udělat s návsí, vybudovat třeba hřiště pro děti a o obec se starat," řekl v sobotu Milan Horák.

Volby do obecního zastupitelstva Závist

Volební účast 47,06 %

Zvolení zastupitelé: Michal Růžička, Jana Horáková, Ladislav Krejčí, Luboš Kolář, Jaroslav Poláček

Problémy na I/43

Podle místních je největší problém dopravní situace na silnici I/43 z Brna do Svitav, která Závist rozděluje na dvě poloviny. Jezdí po ní denně tisíce aut. Velkou rychlostí. Přitom z jedné části obce do druhé není žádný značený přechod pro chodce. Jen místo pro přecházení. „Před několika lety jsme si vybojovali alespoň místo pro přecházení, snížení rychlosti na šedesát kilometrů a výstražné dopravní značky. V úseku autobusových zastávek, ze kterých děti jezdí do školy. Obec dam dala i měřič rychlosti, ale stejně to nepomáhá, protože spousta řidičů rychlost nedodržuje," postěžovala si jedna z místních obyvatelek Jana Minaříková.

Ředitelství silnic a dálnic v tom místě v budoucnu počítá s podjezdem, který by problém vyřešil. Ten má stát ale nejdříve v roce 2020.

V sobotu volili nové vedení obce také v Lančově a v Lechovicích na Znojemsku. V obou obcích vyhrála ČSSD. Volby se na Blanensku opakovaly nedávno také v Suchém. V polovině letošního dubna tam obyvatelé volili už potřetí v krátké době. Po prvních volbách odstoupila trojice zastupitelů kvůli problémům starosty Pavla Žilky s alkoholem. Fiaskem skončily i druhé volby. Zastupitelé rezignovali hned po nich. Protože se nedomluvili, kdo obec povede.

Třetí volby v dubnu na celé čáře vyhrálo sdružení SNK Suchý, které dostalo šest ze sedmi možných mandátů. Starostou je Jakub Hlubinka. Do funkce místostarosty zastupitelé Suchého vybrali Pavla Vybíhala.