Víc než hodinová kolona u železničního přejezdu? Nic mimořádného, tvrdí police

Blansko – Kolaps dopravy, kolony v obou směrech zhruba na hodinu a půl. Železniční přejezd na Staré Blansko je vyhlášeným místem, kde řidičům aut tečou nervy každý den. Kvůli hustému provozu na trati jsou závory spuštěné v součtu až čtyřicet minut v hodině. V pondělí po páté odpoledne ale byly kvůli technické závadě dole o poznání déle.

A nepřetržitou dobu. „Jednalo se o poruchu elektromagnetů, které zajišťují pohon závor. Specializovaná firma je už vyměnila,“ řekla mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Někteří z řidičů se podivovali, že na místě dopravu neřídila policie. Přestože k poruše došlo v době, kdy vrcholila odpolední špička. „Přitom je to ukázková situace na prověření koordinace policejních složek při přeorganizování dopravy a udržení alespoň nějaké průjezdnosti. Přece jen jejich přítomnost na řidiče působí,“ uvedl na webu Rovnosti čtenář Pavel.

O tématu jsme psali zde => Dopravní kalamita v centru: na přejezdu u vlakové zastávky se porouchaly závory

Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška neměli policisté v ulicích Blanska hlášenou žádnou mimořádnou událost. Proto dopravu u železničního přejezdu neřídili. „Všichni víme, že je to problematické místo. Jenže když tam dojde k závadě na závorách, není dopravu kam odklonit. Řidiči, co to znají, tak čekají nebo se rovnou otočí a přejezd objedou přes Olešnou. Je to zajížďka o několik kilometrů. Samozřejmě kdyby se jednalo o dlouhodobý výpadek závor, tak nám to železničáři nahlásí a můžeme to nějakým způsobem řešit,“ řekl Malášek.

Přečtěte si také => Blansko mění pozemky kvůli mostu na Staré Blansko. Jedná ještě s osmi majiteli

Jednou z řidiček, co u přejezdu trčela přes půl hodiny a pak jela oklikou přes Olešnou, byla i Sylvie Gregerová. „Zavolala jsem na dráhy a tam mi řekli, že jsou porouchané závory. Následovala otočka a zpět přes Olešnou do Blanska,“ popsala žena.

Nový most

O přemostění na Staré Blansko se mluví už dlouhá léta. Nyní projekt kraje a města dostává reálné obrysy. Blanenští vykupují a směňují pozemky. Do roku 2018 chtějí mít stavbu za zhruba 200 milionů korun, mít projekčně připravenou. Most má překlenout železniční trať i řeku Svitavu.

Jediným řešením svízelné dopravní situace v místě je podle zástupců města i policie přemostění trati a řeky Svitavy do této části Blanska. Jenže na to si řidiči počkají ještě několik let. Stavba za bezmála dvě stě milionů korun nezačne podle odhadů dřív než v roce 2020. Bude se na ní podílet kraj i město. Blanenští nyní vykupují a směňují pozemky.

Stavba má být připravena do konce příštího roku. „Projektová dokumentace bude stát zhruba osmnáct milionů korun. Polovinu zaplatí Blansko a polovinu Jihomoravský kraj,“ sdělil nedávno starosta města Ivo Polák.