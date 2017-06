Vesnice roku má dva silvestry. Z chyby v kalendáři se v Křtinách stala tradice

Křtiny - Dva silvestry v roce, obnovená Křtinská padesátka, opravený úřad a zámecký park i jednadvacet fungujících spolků. To vše pomohlo Křtinám na Blanensku vyhrát krajské kolo soutěže Vesnice roku 2017.

Ilustrační foto.Foto: Zdeněk Fiedler

V jihomoravské Vesnici roku 2017 je i v pondělí živo. Po poledni běží děti ze školy rovnou do cukrárny. Tam jim zmrzlinu natočí Kristýna Jelínková. „Odmala jsem do Křtin jezdila na prázdniny k babičce. V osmnácti jsem se sem přistěhovala a už tu zůstanu. Je tady krásně, pořád se něco děje. A až budu mít děti, budou tady chodit do školy," má jasno mladá cukrářka, která patří ke křtinské chase.

Nad školou prohání děvčata tělocvikář Karel Smejkal. „Za ta léta, co tady jsem, vidím, jak se Křtiny mění. Že práce starosty a obce má smysl. I to, kam až to můžeme dotáhnout," chválí.

Magdalena Jakubková si jde do školky pro nejstarší dceru. Dříve bydleli v Brně. Když hledali bydlení pro větší rodinu, padla volba právě na Křtiny. Před lety tu měli s manželem i svatbu. „Je tu krásně. A je tu živo, tady nejsou všichni schovaní doma. Dřív jsme jezdili s dětmi do přírody, teď si sem tam zajedeme do Brna," usmívá se matka tří dětí.

Křtiny v číslech

· 1237 – první písemná zmínka o Křtinách

· 828 – tolik obyvatel uvádí k 1. 1. 2017 regionální informační servis

· 640 – počet obyvatel zapojených do spolků

· 80 tisíc – až tolik lidí ročně odhadem navštíví Křtiny

Obyvatelé mají přímo v městysu, který je známý zejména poutním areálem z osmnáctého století, k dispozici poštu, obchod, koupaliště, lékaře i zubaře. Právě k zubaři spěchá František Hloušek. Do křtinské školy kdysi běhal lesem z nedaleké Bukoviny. „Dělal jsem řidiče sedmi ředitelům Lesního podniku a procestoval jsem s nimi půl Evropy. Ve Křtinách bydlím pětačtyřicet let a neměnil bych," říká šestasedmdesátiletý důchodce, který i se ženou stále pracuje v lese.

Podle starosty městysu Františka Novotného stojí za výhrou v letošním krajském kole Vesnice roku usilovná práce mnoha lidí. Jak říká, porota ocenila, že ve Křtinách všichni táhnou za jeden provaz. „Vyhráli jsme až na šestý pokus," připomíná starosta. Už v září čeká Křtiny kolo celostátní.

Rodina Svatavy Drápelové žije ve Křtinách už pětačtyřicet let. Její otec tady koupil rodové sídlo proti kostelu. Křtiny jsou podle ní jedinečné v mnoha ohledech. „Máme krásnou školu ve tvaru elipsy. Máme zde také jednadvacet spolků, které se starají o to, že se tady stále něco děje. Každý rok máme Den Křtin, Spolkový ples, pochod Křtinská padesátka, ostatky nebo oslavy druhého silvestra," vyjmenovává.

Jak prozrazuje, druhou silvestrovskou oslavu způsobil tiskový šotek v místním kalendáři. Křtinští toho okamžitě využili a udělali z toho tradici. Takzvaná Silvestrovská Havajpárty i s ohňostrojem se koná třiadvacátého července.

JANA ŠTÉGNEROVÁ