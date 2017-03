Velká cena Blanska. Závodní auta svištěla na maxiautodráze

Blansko /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Start. Pozor, ostrá zatáčka a další klopená. Zlomek vteřiny a jedno ze závodních aut opouští trať. Končí v kotrmelcích. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Hbitý pomocník dává sporťák okamžitě zpět do drážky a ten sviští dál směr cíl. Žádné zmačkané plechy, pach spálených pneumatik ani benzínové výpary. Ostré souboje totiž svádí děti na obří autodráze. Netočí volantem, ale mačkají ovladače. Napětí, adrenalin a touha vyhrát jsou však stejné, jako by seděly v kokpitu Formule 1.

V sobotu odpoledne ovládl Dělnický dům v Blansku Drakoneček. Den her, kde hlavním lákadlem byla několik desítek metrů dlouhá autodráha.

A na ní se děti utkaly ve Velké ceně Blanska. „Dnes jsem na velké autodráze jela pětkrát. Dvakrát jsem to zmastila a do cíle nedorazila. Čas mám špatný. Do šestnáctky nejlepších závodníků, kteří postupují dál, jsem zatím nepostoupila. Ale jednou jsem tady celkově skončila třetí. Porazila jsem i čtrnáctileté kluky,“ hlásila kolem třetí odpoledne Sára Šebelová z Blanska.

Dívka se nakonec mezi šestnáctku nejlepších jezdců nedostala. To Jan Flek z Blanska měl lepší závodní formu a do finále proklouzl. „V kvalifikaci jsem se držel kolem čtvrtého pátého místa, ale pak jsem se začal pomalu propadat. Loni jsem se do finále dostal, ale pak jsem brzo vypadl v rozjezdech. Závodění na autodráze mě moc baví i ty ostatní soutěže tady okolo,“ řekl žák třetí třídy.

Akci pro děti od šesti do čtrnácti let pořádali už po čtrnácté blanenští skauti ze střediska Srdce na dlani. Před pěti lety se den her a autodráha přesunuly z Katolického domu do Dělnického domu.

Na děti kromě velké a tří malých autodráh v sobotu čekala asi dvacítka stanovišť s různými úkoly a hrami. „Na stanovištích děti sbíraly takzvané dráčky, za které si pak kupovaly jízdy na velké autodráze. Do finále Velké ceny Blanenska se dostalo šestnáct nejrychlejší jezdců. Ti si to pak o první místo rozdali vyřazovacím způsobem,“ upřesnil hlavní organizátor akce Karel Synek.

Před dvěma lety měla závodní autodráha asi šedesát metrů. Mohli na ni startovat dva jezdci. Loni ji organizátoři zkrátili na polovinu, ale zároveň připravili čtyř startovní dráhy. „Při kvalifikačních jízdách se tak díky více drahám děti častěji prostřídaly a mělo to větší spád,“ dodal Synek.

V sobotu všem mužským soupeřům na Velká ceně Blanska vytřela zrak Jana Králová. Druhé místo obsadil Marek Ulahel před třetím Liborem Štávou. Těsně pod stupni vítězů skončil David Král. Na Drakonečku soutěžilo v sobotu přes sto dětí.