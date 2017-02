Ve Vavřinci poteče zdravější voda. Díky napojení na skupinový vodovod

Blanensko – Vavřinec a jeho místní části Suchdol, Veselice a Nové Dvory. Všude tam teče z kohoutků v domácnostech pitná voda, která není vhodná pro kojence. Obsahuje totiž vyšší množství dusičnanů, než je limit 50 miligramů na litr vody. Rozbory v posledních letech uvádějí čísla mezi 53 až 60 miligramy. „Nárůst a pokles dusičnanů ve vodě nevzniká ze dne na den. Rozbory se provádějí pravidelně, a když se nám nezdá prudké navýšení naměřených hodnot, hned to řešíme chemickou úpravou vody," řekl ředitel boskovické divize Vodárenské akciové společnosti Petr Fiala.

Dusičnany se do studní mohou dostat ze septiků, jímek nebo průsakem odpadních vod. Nebo ze splachů hnojiv na polích. Jsou zdraví škodlivé. Vavřinečtí čerpají vodu do vodojemu na kopci Zaječáku. Ze dvou studní v lokalitách pod Žemlou a Větřákem a také ze dvou hloubkových vrtů. Obec má od hygieniků výjimku, která končí příští rok. Do té doby se Vavřinec napojí na skupinový vodovod z Blanska. „Momentálně máme vlastní zdroje, přímo na území obce. Lidé vyšší obsah dusičnanů příliš neregistrují, nikdo si nestěžoval,“ řekl starosta Miloslav Novotný.

Podle předsedy Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí Jiřího Charváta se nejedná o závažný problém, který by měl na lidech zanechávat nějaké následky. „Problémy s dusičnany jsou i v jiných obcích, ale ve Vavřinci je jich koncentrace nejvyšší,“ řekl Charvát.

Dodal, že připojení na skupinový blanenský vodovod se má začít stavět letos a vyjde na více než dvacet milionů korun. Investorem bude svazek, jehož je Vavřinec členem. „Napojení na skupinový vodovod dodá do vavřineckých domácností kvalitnější vodu a vylepší také tlak v tamní vodovodní síti. I v sousedním Těchově a Obůrce, přes které povede,“ upřesnil Charvát.

V minulosti dusičnany vodárny ve vyšších hodnotách naměřily také v Žerůtkách a Vranové kde problém místí vyřešili napojením na Brťov-Jeneč. „Lidé žijící v krasu si občas postěžují, že mají třeba zanesenou rychlovarnou konvici a podobně, ale voda je tu kvalitní. Její zvýšená tvrdost a další vlastnosti jsou víceméně taková daň za to, že žijeme právě v Moravském krasu,“ dodal Charvát.

Tvrdá voda nevadí například Nikol Rozehnalové z Ostrova u Macochy, kde jsou napojení na skupinový vodovod Jedovnice. „Po měkké vodě se mastí pleť, takže mi tvrdší voda vyhovuje. Když je něco zanesené vodním kamenem, dá se to poměrně snadno odstranit. Vyhovuje mi ta naše. Nepoužíváme ani domácí filtr, připadá mi to zbytečné,“ uvedla žena.

Právě filtry jsou ale dobré k odstranění škodlivin. „Dokáží zbavit vodu nejen dusičnanů, ale také široké škály dalších látek, které nemají ve vodě co dělat,“ přiblížila Lenka Jandová z firmy, která filtry na pitnou vodu vyrábí.