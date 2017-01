Odvážlivci v ledové vodě. Ve Stvolové lidé slavili Silvestra koupáním v řece

Stvolová /REPORTÁŽ/ – Z prostor obecní knihovny ve Stvolové o silvestrovském odpoledni vychází neobvyklý průvod. Vede ho muž v modrobílých pruhovaných plavkách s bílým kloboučkem na hlavě. Většina dalších lidí s legračními pokrývkami hlavy si přes plavky přehodila aspoň župany. Bez velkého váhání je však po pár krocích sundávají a noří se do tůně v řece Svitavě. Odvážlivci se zúčastnili devátého ročníku Memoriálu Bohumíra Řehoře.

Pravidla tradiční akce jsou jasná. „Ponořit se alespoň na pět vteřin po krk do vody," shrnuje hlavní organizátor Ivoš Vinkler.

Poslední odpoledne roku 2016 krásně svítí slunce, ale tam, kam jeho paprsky nedopadnou, vládne mráz. Voda v řece má teplotu pouze jeden a půl stupně Celsia. Přesto se v ní vykoupe dvaadvacet dospělých a sedm dětí, nejstaršímu je čtyřiašedesát a nejmladšímu devět let. Většina zůstává déle než pět vteřin. „Ať jsme v novém roce zdraví," pronáší přímo v řece přípitek Jan Váně. Dlouholetý otužilec a mistr republiky v zimním plavání z Brna tuto akci založil. „Do vesnice jezdíme se ženou za kamarády. To jsme se tak jednou před lety na závěr roku trochu opili a já jsem pronesl, že se půjdu na Silvestra koupat do řeky. Moc se mi pak nechtělo, ale sliby se musí plnit. A příští roky se k nám začali přidávat další nadšenci. Nenapadlo mě tehdy, že to získá takovou popularitu. Je moc fajn, že lidé sem přijdou a užijí si to, že nejsou jen doma u televize," popisuje Váně.

Zatímco pro něj není ledová voda ničím neobvyklým, většina účastníků sobotní akce se do ní noří právě jen na Silvestra ve Stvolové. Podle Vinklera spousta z nich chodí opakovaně. Jako třeba David Bauer. „Nejsem otužilec, ale baví mě to, jsem tady už poosmé. Každý rok je to jiné. Je lepší, když víc mrzne, pak je přechod do studené vody snazší," říká Bauer, pro kterého jde o stylové zakončení roku.

Roman Kupa z Brna má ve Stvolové chalupu a několik let se chodil jen dívat. Letos mu to nedalo a ještě s dalšími členy rodiny do řeky vlezl také. „Konečně jsme sebrali odvahu. Nejdřív jsem se potopil jen po kotníky a pak rovnou po krk, nemělo cenu to protahovat. Bylo to super. Nachlazení se nebojím, půjdeme teď do tepla a dáme si rum," směje se muž.

Jedním z nejmladších a přesto pravidelných účastníků je desetiletý Jan Hejl z Vlkova. Do ledové řeky letos vlezl už počtvrté. I když se pravidelně neotužuje, tvrdí, že nemocný ze silvestrovského koupání nikdy nebyl. „Předem se těším a zároveň trošku bojím. Ale moc mě to baví, dělám to pro radost," popisuje. Do vody s ním šla i sestra Adéla. Všichni za svou odvahu dostali certifikát, dospělí pak ještě i láhev rumu a děti čokoládu.

Maja Olmová tvrdí, že by do studené řeky nikdy dobrovolně nevlezla, ale na akci chodí s manželem rádi. „Je to zde perfektní, spousta lidí, výborná akce na závěr roku. Otužilce opravdu obdivuji," usmívá se. Podobně i Zdeněk Král, který se přijel podívat z Křetína. „Do vody bych nešel, ale chodíme sem pravidelně se podívat a pobavit se. Jen myslím, že by řeka mohla být čistší, aby tam plavci měli lepší pohodu," hodnotí.

Pořadatelé každý rok nabízejí i doprovodný program. Letos to bylo taneční číslo v podání členek skupiny Bez dechu. Do vody sice nevlezly, ale přesto se mohou počítat mezi otužilce. Šest tanečnic, které předvedly kankán, totiž bylo oblečených jen v tenkých šatech.

Ve várnicích je připravený čaj s rumem i bez rumu, zájemci mohou ochutnat sýry, mezi více než dvěma sty přihlížejícími se proplétá Kateřina Váňová a nabízí obložené chlebíčky. Připravila jich kolem sto padesáti. Je přece Silvestr.

Memoriál organizátoři pojmenovali po Bohumíru Řehořovi, což byl dlouholetý hajný ve stvolovské části Vlkov. „Nešlo o otužilce, ale určitě by s ponořením do ledové vody neměl problém. Byl to přírodní člověk, kterého tady všichni znali," dodává Ivoš Vinkler.