Včelpo zaplatí obchodům milionové pokuty. Viník závadného medu policii uniká

Blanensko – Nabízeli zákazníkům v regálech med s antibiotiky, pokutu vyměřenou potravinářskou inspekcí však řetězce dostanou zpátky. Zaplatí jim ji dodavatel závadného výrobku, společnost Včelpo se sídlem na Blanensku.

Kontaminovanou pochutinu kontroly odhalily v Globusu, Lidlu a Kauflandu. Včelpo se zatím podle informací Deníku Rovnost dohodlo na splátkovém kalendáři s prvními dvěma. „Záležitost jsme předali našemu právnímu zástupci,“ podotkl mluvčí Kauflandu Michael Šperl.

Med už nyní Včelpo prodávat může, každá šarže ale musí podrobit kontrole v akreditovaných laboratořích v Brně a Olomouci. „Dodáváme třeba do maloobchodů, ale nejsou to dlouhodobé smlouvy, ve kterých by se nám někdo zavazoval. I díky kontrolám se důvěra zákazníků pomalu obnovuje,“ sdělila předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová. Právě svaz Včelpo vlastní.

Kauza Včelpo v datech

• podzim 2015: kontroloři odhalili stopy antibiotik v medu. Postupně prokázali antibiotika v desítkách výrobních šarží.

• 20. 11. 2015 byla odvolaná dozorčí rada Včelpa.

• 27. 11. 2015: Český svaz včelařů zakázal jakýkoli prodej medu Včelpa.

• 30. 11. 2015: padlo trestní oznámení na firmu Včelpo.

• V prosinci vyšetřování prokázalo, že med není pouze českého původu.

• 13. 12. 2015: na sjezdu bylo zvolené nové vedení Českého svazu včelařů.

26. 2 2016: veterinární správa potrestala Včelpo pokutou 1,2 milionu Kč

• 3. 5. 2016: potravinářská inspekce potrestala řetězce prodávající vadné medy pokutou 5,9 milionu Kč

• 24. 3. 2017: valná hromada odvolala jednatele Včelpa

Kdo přimíchal kontaminovaný med z Ukrajiny do místního, zatím není jasné. Viníka hledají kriminalisté už rok. „Na případu dál pracují. Posun, o kterém bychom mohli a chtěli informovat, zatím nenastal,“ sdělil blanenský policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Mimořádná veterinární opatření na kontrolu medu platí do odvolání. Pak se Včelpo, které také zaplatilo víc než milionovou pokutu uloženou veterináři, postará o vlastní kontrolu. Neměla by se tak opakovat situace, aby se do medu dostala právě antibiotika.

Jejich používání při léčení včel je v Evropské unii zakázané. „Zatím chceme nechat kontrolu tak, jak je, protože nám to vyhovuje. Nejprve musíme vyřešit vedení. Pak budeme pokračovat ochranou našeho medu a budováním důvěry u zákazníků,“ řekla dál předsedkyně svazu včelařů Machová.

To ovšem nebude například podle včelařa Miroslava Maška z Brna vůbec snadné. „Pokud chtějí plnou důvěru, měli by změnit majitele, jméno a začít si jinde s čistým štítem budovat novou reputaci,“ navrhl muž.

Včelpo se nevyrovnává jen s následky skandálu, ale pokračuje také v obměně vedení. Na své páteční valné hromadě odvolalo z funkce svého jednatele Panagiotise Margaritopoulose. „Důvod byla špatná komunikace, neochota spolupracovat s vlastníkem společnosti a neplnění zadaných úkolů valné hromady,“ vysvětlila Machová.

Na přechodnou dobu ho nahradí Miroslav Kovář, který bydlí nedaleko Obory na Blanensku, kde firma sídlí. S daným problémem je podle Machové dobře seznámený.

Kovář má zajistit vedení společnosti po dobu, než vzejde z výběrového řízení nový jednatel. Konkurz Včelpo vyhlásí v nejbližších dnech.