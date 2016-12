Vánoční koledy si na Blanensku zazpívala asi tisícovka lidí. Na dvanácti místech

Blanensko – Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční hody, Pásli ovce valaši, Vánoce, Vánoce přicházejí. Tyto a někde i další koledy zněly ve středu večer na dvanácti místech Blanenska. Stovky lidí se tak připojily k tradiční akci regionálního Deníku Česko zpívá koledy. V celé republice se zpívalo na téměř osmi stovkách míst.

Například ve Skalici nad Svitavou si akci zpestřili ještě malováním vánočních přání, která po zpívání koled společně vypustili na lampionech štěstí. „Chtěli jsme akci zatraktivnit pro děti. Ujalo se to. Bylo vidět, že je to hodně baví, lampiony vypouštěli společně s rodiči," řekla za pořadatele Eva Janošková.

Poprvé koledy zpívali v Lipůvce. Akci pořádal tamní klub seniorů. „Pod vánočním stromem se nás sešlo přesně třiašedesát. Ke zpívání nám hrál harmonikář a na závěr zahrál dvanáctiletý chlapec na trubku. Bylo to moc hezké," zhodnotil za pořadatele Břetislav Svánovský.

PUNČ I SVAŘÁK

Premiéru měla akce Česko zpívá koledy také v Doubravici nad Svitavou. Organizace se ujaly členky tamní pobočky Českého červeného kříže, které připravily i horký punč, čaj, svařené víno a štrúdl. K vánočnímu stromu přišlo kolem sto čtyřiceti velkých i malých zpěváků. Na klávesy je doprovodil místní varhaník Pavel Plhoň. „Bylo to příjemné, napoprvé to vyšlo moc hezky. Po zpívání jsme ještě postáli a popovídali si," uvedla za organizátory Ilona Kouřilová.

Kde se na Blanensku zpívaly koledy s regionálním Deníkem:

Blansko, Boskovice, Adamov, Jedovnice, Křtiny, Suchý, Skalice nad Svitavou, Doubravice nad Svitavou, Svitávka, Lipůvka, Černá Hora, Klepačov

Adamovští zpívali koledy s Deníkem už potřetí. Na terase před tamním kulturním domem si příjemnou předvánoční atmosféru a setkání s přáteli užilo asi osmdesát lidí. „Bylo to fajn. Sice jsem měl při hraní na kytaru ztuhlé ruce, ale to nevadí, že to nebylo zcela čistě zahráno. O to přece vůbec nešlo. Příchozí si s námi zazpívali, popřáli si pěkné svátky a to je hlavní," řekl František Novák z adamovského kroužku Zpívání pro radost, který vybrané koledy nacvičil a zazpíval.

Báječná atmosféra panovala i v nedalekém Klepačově, kde na loučemi osvětlené nádvoří Centra Velan přišlo zhruba šedesát lidí. „Moc se mi to líbilo a příští rok přijdu zas. Koledy orámoval poprašek sněhu a nálada byla super předvánoční. Užil jsem si to mnohem víc než nedávné rozsvěcení vánočního stromu. Tam se člověk musel prodírat přes stánky trhovců a to nemá podle mě s Vánocemi nic společného," uvedl jeden z místních Vladimír Vaněk.

V Blansku na Rožmitálově ulici příchozím zpíval sbor Martini Band. Se zpěváky si notovala například Veronika Němcová ze Spešova. „Byli jsme zde i vloni a moc se nám to líbilo. Je to krásná myšlenka a příležitost navození vánoční atmosféry," řekla žena.

Sváteční atmosféra zavládla i na Masarykově náměstí v Boskovicích, kde se sešlo asi sto padesát lidí. Na akci zavítala například Marta Hájková z Boskovic se svými kamarádkami Evou a Marcelou. „Na náměstí chodím zpívat koledy od začátku, jsem tady tedy už popáté. Je tu pokaždé úžasná atmosféra. Nejvíc se mi na tom líbí to, že lidé v celém Česku zpívají koledy v jednu hodinu. To je na tom to nejkrásnější. Kolikrát mám z toho husí kůži," zhodnotila žena.

Celkem na Blanensku zpívalo nejméně jeden tisíc lidí.