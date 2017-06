V Rájci opravují most přes železnici. Řidiči musejí místo objíždět

Rájec-Jestřebí /FOTOGALERIE/ – Řidiči, kteří jedou přes Rájec-Jestřebí na Blanensku směrem k hlavnímu tahu v regionu I/43, musejí počítat se zajížďkou. Zřejmě do konce roku. Dělníci se tam totiž v těchto dnech pustili do opravy silničního mostu nad železnicí. Most už je zavřený. Denně po něm podle odhadu silničářů projelo asi osm tisíc aut.

Křižovatku s provizorním kruhovým objezdem v jeho těsné blízkosti řidiči zatím projedou. V první etapě oprav, kdy bude zavřený most, povede objížďka pro osobní auta a vozidla do 3,5 tuny ulicí 9. května. „Dále pak přes železniční přejezd a po ulici Oldřicha Blažka do Spešovské ulice," uvedl úředník Karel Vyskočil z blanenského oddělení silničního hospodářství. Kruhový objezd bude zavřený od 11. července. Osobní auta pak projedou po podobné objízdné trase jako v první etapě oprav. Cestu si prodlouží o jízdu Sportovní ulicí. Nejvíc si zajedou řidiči nákladních aut nad 3,5 tuny ve směru na Svitavy. Na I/43 se dostanou z Rájce přes Doubravici nad Svitavou, Lhotu Rapotinu a Boskovice. „Uzavírku a objízdné trasy jsem zatím ještě nestudoval, ale zřejmě mi to dost zkomplikuje práci. Řadu zákazníků mám v Černé Hoře a v Lysicích. Pokud budu muset s náklaďákem jezdit z Blanska přes Lipůvku nebo přes Boskovice, tak je to velká zajížďka," poznamenal řidič Vladimír Vaněk z Klepačova. ČTĚTE TAKÉ: Pod adamovským kostelem projedou řidiči bezpečněji. Dělníci rozšíří silnici Nová kruhová křižovatka V blízkosti silničního mostu postaví dělníci místo dosavadního provizorního také stálý kruhový objezd. „Nejzazší termín dokončení prací je jaro příštího roku. Pokud se nevyskytne žádný problém, měla by firma vše stihnout ještě letos," uvedl šéf blanenské pobočky Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Miloš Bažant. Rekonstrukce silničního mostu zahrnuje výměnu mostního svršku včetně nové spádové desky a sanaci spodní části stavby. Opravy mají stát téměř čtyřicet milionů korun. „Opravíme také část silnice od kruhového objezdu ve směru na Sloup. Jde o úsek v délce zhruba dvě stě padesát metrů," upřesnil Bažant. Rájecká starostka Romana Synakieviczová ví, že stavební práce přinesou problémy s dopravou ve městě. „Několik měsíců musíme v rájeckých ulicích počítat se zvýšeným provozem. Nebude to rozhodně jednoduché. Přes střed města bude jezdit víc nákladních aut. Jedna z objízdných tras povede i přes železniční přejezd, kde jsou kvůli hustému provozu často spuštěné závory," uvedla starostka. Dodala, že tam se to neobejde bez kolon. „Na druhou stranu dělníci opraví most a postaví novou okružní křižovatku za několik desítek milionů. Silničáři slíbili, že spraví i cestu od kostela ke kruhovému objezdu pod zámkem. Ta je hodně rozbitá," řekla Synakieviczová.

Autor: Jan Charvát