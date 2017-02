V Ostrově u Macochy zřídí novou lesní školku. Zázemí bude ve slaměném domku

Blanensko – Čtyřletý syn Petry Chovancové chodí do lesní školky v Černé Hoře. On i jeho maminka jsou velmi spokojení. „Jsem přesvědčená, že je to pro něj to nejlepší. Oceňuji hlavně to, že je stále venku a že ve školce ke každému dítěti přistupují individuálně," zhodnotila žena. Lesní školka v Černé Hoře je otevřená od září roku 2014, jiné před časem vznikly například v Blansku nebo v Kunštátě. Další takové zařízení se nyní rodí v Ostrově u Macochy. Otevřít ho chtějí od nového školního roku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Krestýn

Ostrovská lesní školka s názvem Skalka bude výjimečná tím, že ji bude zřizovat tamní základní a mateřská škola. „V celém Česku je takových modelů minimum. Výhodou je hlavně to, že výše školkovného bude v podstatě na stejné výši jako v běžné mateřské škole, nepůjde tedy o několik tisíc korun, jako to obvykle bývá v soukromých lesních školkách,“ uvedla Barbora Stravová ze spolku Ostrov pro život, který se na vzniku školky podílí. Kapacita má být až šestadvacet dětí. „Už nyní máme poměrně dost zájemců z Ostrova i z okolních vesnic. Projekt kompletně představíme v úterý od šesti hodin večer při setkání v prostorách ostrovské základní školy,“ doplnila Stravová. Podstatou lesních školek je to, že děti většinu času tráví venku. Jejich součástí však musí být i potřebné zázemí, které Ostrovští chtějí mít ve slaměném domku. „Pozemek poskytne městys, na stavbu žádáme dotaci z Jihomoravského kraje. Domek chceme z velké části stavět vlastními silami,“ dodala Stravová. Ta si cení toho, že na projektu se podílí nejen rodiče, ale i vedení městyse a školy, která se dlouhodobě soustředí na ekologické aspekty výuky. „U školy tak například vzniklo arboretum nebo učebna v zahradě. Lesní školku vnímám jako skvělou možnost, jak ekologické principy přenést i do předškolního vzdělávání a dětem narozeným do informační doby zprostředkovat co nejbližší kontakt s přírodou,“ sdělil ředitel ostrovské školy Karel Hasoň.

Autor: Leona Paroulková