V mrazech bez elektřiny: lidé si kvůli odstávce většinu dne ani nezatopí

Blanensko, Vyškovsko – Teploty pod nulou a místo vyhřátého domova jen chladnoucí stěny pokojů a ledové topení. To ve čtvrtek čeká některé obyvatele Blanenska a Vyškovska. Přestože se například starostka Krásenska Hana Šíblová snažila s poskytovatelem elektřiny, společností E.ON, vyjednat, aby plánovanou odstávku vzhledem k mrazům odsunul, neuspěla. Polovina obce tak bude od půl osmé do půl čtvrté bez elektřiny.

Krásensko. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Grycová

A nejinak tomu má být v pondělí. „Obyvatelé mají obavy, mnoho z nich si po celý den nezatopí. Jsou mezi nimi i matky s malými dětmi. Jenže na E.ONu mě odkázali na vyhlášku. Podle ní, pokud je do minus patnácti, můžou odstávky dělat," zlobila se Šíblová.

Podobně argumentovala mluvčí E.ONu Božena Herodesová. „Odstávky jsou plánované podle platné legislativy o provozování distribuční soustavy. A to pětadvacet dnů předem tak, abychom je mohli našim odběratelům patnáct dní před zahájením prací oznámit," sdělila s tím, že při plánování neměli ponětí, jak tuhé mrazy uhodí.

Jak podotkla, na situaci reagovali a například středeční odstávky v Radslavicích a Radslavičkách zrušili. „S pracemi budeme pokračovat, až mrazy poleví," dodala Herodesová. Jak se ale redakce Vyškovského deníku Rovnost přesvědčila, práce v Krásensku do uzávěrky vydání neodvolali. Herodesová neřekla proč.

Šíblová takovému postupu nerozumí. „Na jednu stranu nám chodí upozornění z Krizpointu, jak se mají lidé před mrazy zabezpečit, a na druhou nám na celý den vypnou v polovině obce elektřinu. Chápu, že se opravy musí udělat, ale proč v období, kdy jsou největší mrazy?" ptala se Šíblová.

Lidí, kteří budou mít v domě teplo bez ohledu na odstávku, bude minimum. Například Marta Bláhová se jí jako jedna z mála nebojí. „V kuchyni mám sporák a v pokoji krbová kamna. Lidé si zazdili komíny, začali využívat plyn, protože byl levný, a nyní jim nějaký záložní zdroj chybí," zhodnotila.

Bez elektřiny budou ve čtvrtek také domácnosti v Blansku. A to ve dvanácti ulicích a také v místní části Dolní Lhota v lokalitě Žlíbek. Proud tam nepůjde od půl osmé ráno do jedné odpoledne. S odstávkou musí počítat například Jan Šmerda z Chelčického ulice. „Nevím, co tam budou opravovat, odstávka mi připadne dost dlouhá. Naštěstí budu na kuželně, ale manželka to musí vydržet doma," řekl.

Podle vedoucího blanenského odboru komunální údržby Petra Riznera si na odstávku elektřiny nikdo zatím nestěžoval. „Stejně bychom s tím nic nenadělali. Odstávky energetická společnost ohlásí dopředu ve lhůtách podle zákona a my je zveřejníme na úřední desce," konstatoval.

Bez elektřiny byli lidé na Blanensku také nedávno při průjezdu nadměrného nákladu. Nejvíc to pocítili obyvatelé Sloupu, kam dorazil s velkým zpožděním a odstávka se tam protáhla o několik hodin. V obci v Moravském krasu zůstal měsíc, než přepravní firma vyřídila nová povolení, která kvůli zpoždění propadla. Nyní náklad stojí v Kunštátu na další měsíc.

Hlavně k dětem i starým lidem je nelidské, říká

Brno – Jednání společnosti E.On předsedkyni Sdružení obrany spotřebitelů Gertu Mazalovou překvapilo. Zvlášť když například právě v Krásensku na Vyškovsku nejde o nutné odstávky kvůli havárii. „V takových podmínkách se nedá pracovat, natož bydlet. Je to nelidské, už jen co se týká malých dětí a důchodců," kroutila hlavou.

Můžou energetici omezit zákazníky tak jako v Krásensku a dalších obcích?

Když je teplota pod minus pět stupňů, můžou dodávky odstavit jen na osm hodin. Až pokud je pod minus patnáct, tak se nesmí podnikat vůbec.

Takže je vše v pořádku?

Přímo o tomto případu jsem diskutovala s energetickým regulačním úřadem. Všem nám takové jednání v mrazech, které v regionu panují, přijde neetické. Kdyby si dodavatel udělal na dva tři měsíce přestávku, tak by to určitě zvládl v teplejším období. Ale z pohledu legislativy ano.

Jak se tedy bránit?

Lidé si můžou stěžovat u regulačního úřadu nebo u dodavatele. Ale moc nejspíš nenadělají. Zákon firma neporušuje a obce dopředu informovala.