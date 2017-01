V Moravském krasu se usídlil vzácný rys ostrovid. Po víc než dvaceti letech

Blanensko – Rys ostrovid je největší kočkovitá šelma žijící v Evropě. Jde o silně ohrožený druh, který se v České republice vyskytuje vzácně. Nyní je jasné, že se minimálně od září zdržuje v Moravském krasu.

Rys ostrovid.Foto: DENÍK/Archiv

V pátek to potvrdili pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a Hnutí Duha, kteří v uplynulém týdnu společně mapovali stopy rysa. „Jasným důkazem jsou také záběry z fotopasti umístěné u stržené nalezené kořisti," uvedl zoolog Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Krása.

Podle něj se první věrohodné údaje o výskytu rysa objevily už na podzim, ale tehdy nešlo vyloučit, že se jedná o jedince, který tudy jen prochází. Rys se totiž pohybuje a loví na stovkách kilometrů čtverečních. „Nyní víme určitě, že se v Moravském krasu a širší oblasti Drahanské vrchoviny zdržuje dlouhodobě. Důkazem jsou opakovaná pozorování, nálezy stop i kořisti. Je to dobrá zpráva, protože to znamená, že našel kvalitní prostředí s dostatkem potravy i úkrytů. Pravděpodobně se jedná o samici," shrnul zoolog s tím, že naposledy se rys v krasu na delší dobu usadil minimálně před dvaceti lety.

Z Moravského krasu je to kousek do Brna, ale podle odborníků se lidé nemají čeho bát. „Lidem se vyhýbá a loví spíš slabší kusy zvěře. Nejaktivnější je večer a v noci, řidiči by v tu dobu měli být na silnicích obezřetní, protože pro rysa by srážka s autem mohla být smrtelná," řekl dále Krása.

V krasu rysa pozorovali pracovníci Mendelovy univerzity v Brně Martin Duľa a Miroslav Kutal. Přírodovědci během mapování odebrali vzorky trusu a srsti pro genetické analýzy, které by mohly ukázat na původ zvířete.

Rys ostrovid nejblíž žije v Beskydech a Javorníkách, kde loni i předloni pět rysic vyvedlo mláďata. Největší česká populace žije v jihozápadních Čechách a navazujících oblastech v Bavorsku a Rakousku, kde se pohybuje šedesát až osmdesát dospělých rysů. „Věrohodné údaje o jeho přítomnosti mimo oblasti jeho trvalého výskytu v Beskydech a na Šumavě jsou proto velmi cenné. Klíčové bude, aby se ho podařilo ochránit před pytláky a před intenzivní dopravou," sdělil Kutal, který je expert na velké šelmy.

Kdo chce pomoct s mapováním rysa, může svá pozorování hlásit Hnutí Duha na e-mail stopy@selmy.cz. „Uvítáme další hlášení o výskytu velkých šelem. V posledních měsících jich přibývá díky vhodným sněhovým podmínkám a stále vyššímu počtu lidí, kteří se do mapování zapojují," doplnil Kutal.

Rysice Lenka s koťaty v Moravskoslezských Beskydech.