V Boskovicích budou mít babybox. Ve Vyškově už ho mají dlouho a jsou spokojení

Boskovice, Vyškov – Už devatenáct dětí zachránilo na jižní Moravě speciální zařízení určené pro nechtěné novorozence. K pěti babyboxům v kraji brzy přibude šestý, a to v Boskovicích. „Zřízení babyboxu v boskovické nemocnici rada města jednohlasně podpořila," informovala ve středu starostka Boskovic Hana Nedomová.

Schránka bude umístěná u hlavního vchodu do tamní nemocnice. Pracovní termín uvedení do provozu je letošní podzim. „Není na závadu, že babybox bude u vchodu. Po páté hodině se zavírá a všichni pak do nemocnice vstupují bočním vchodem. Anonymita uživatelů bude tedy zachovaná,“ uvedl jednatel boskovické nemocnice Miloš Janeček.

Zřízení zaplatí spolek Babybox pro odložené děti Statim a dodavatel Zdeněk Juřica z firmy Montel. Ta má první dva roky zařízení i provozovat a starat se o jeho servis. Poté provoz a údržbu převezme Nemocnice Boskovice. „Náklady na provoz jsou minimální. Je to v řádu pár tisíc korun za rok,“ doplnil Janeček.

Zřízení babyboxu obyvatelé města vítají. Právě Blanensko je totiž posledním okresem na jihu Moravy, kde babybox chybí. „Je to fajn. Ale úplně nejlepší by bylo, kdyby měla boskovická nemocnice třeba i ultrazvuk, kde nebudou odmítat pacienty,“ reagovala na sociálních sítích například Magda Kovářová.

Propagátor babyboxů Ludvík Hess dlouhodobě usiluje o zřízení vytápěné schránky pro novorozence také v Blansku. Vedení tamní nemocnice je ale proti. „Je logické, že babybox bude v boskovické nemocnici, protože tam mají porodní a novorozenecké oddělení. U nás dětské ani novorozenecké oddělení není. Tím pádem zde nemáme ani personál, který by se o odložené dítě postaral,“ argumentovala ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková. Jak doplnila, nastat může i situace, kdy ve schránce leží dítě v kritickém stavu.

Ve vyškovské nemocnici mají speciální zařízení pro odložené děti už čtyři roky. „Babybox je umístěný na budově vedle vrátnice tak, aby byl zachovaný anonymní přístup. Jsme s ním velmi spokojení. Už zachránil život třem dětem,“ připomněla ředitelka nemocnice Věra Seidlová. Vyškovský babybox byl pětapadesátým v České republice a třetím v kraji.

