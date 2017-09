V Boskovicích bojují o památku. O Dvořáčkův mlýn

Boskovice – Parkoviště a vjezd do sportovního areálu Červená zahrada. To by mělo vzniknout na místě, kde nyní stojí Dvořáčkův mlýn. Počítají s tím dvě ze tří variant stavby nové sportovní haly v Boskovicích. „Radnice vybrala firmu, která demolici stavby provede a vyčlenila na ni jeden a půl milionu korun,“ informovala před časem tamní starostka Hana Nedomová.

Proti tomuto záměru vznikla před časem ve městě iniciativa. Její mluvčí Miloš Pachl přečetl minulý týden otevřený dopis na jednání městského zastupitelstva. „Jedná se o jednu z posledních industriálních památek a jeden ze dvou posledních mlýnů v Boskovicích. Součástí stavby je navíc historická konstrukce z osmnáctého století,“ popsal na jednání zastupitelstva jeden z důvodů pro zachování stavby Pachl.

Na jeho vystoupení reagovali z velké části opoziční zastupitelé. Jako první se vyjádřil Radek Mazáč ze sdružení Sportovci. „V tuto chvíli určitě bourat mlýn nechceme. Myslíme, že na to je času dost," vyjádřil postoj Sportovců. Mazáč také řekl, že jeho sdružení nesouhlasí s použitím částky jednoho a půl milionu na demolici z městského rozpočtu. Vedení města požádalo o zpracování stanoviska městského architekta Davida Fránka a zaměstnance ministerstva kultury Jiřího Slavíka. „Architektonická hodnota Dvořáčkova mlýna je nulová. A vrátit ho do původní podoby je už v dnešní době nemožné. Radnice nijak nepochybila, když se rozhodla dům zbourat," citoval stanovisko městského architekta vedoucí odboru investic Petr Zouhar. Pro demolici byl i Slavík z ministerstva kultury.

Iniciativu proti demolici mlýna podpořil opoziční zastupitel Miroslav Klíma. „Zatím není známá jednoznačná koncepce areálu Červená zahrada. Nevíme zda-li mlýn nebude možné nějak využít. Nevidíme důvod, proč peníze z rozpočtu dávat do něčeho, co ještě není definitivně naplánované,“ vysvětlil postoj Klíma.

Na jednání vystoupil i opoziční zastupitel Jaroslav Dohnálek, který připomněl, že jedna z možných variant s bouráním nepočítá. Je tedy unáhlené tuto věc plánovat. Na zasedání se pak o částce na zbourání mlýna hlasovalo. Hlasující nakonec schválili přesměrování peněz do tamní nemocnice. „Beru to jako dílčí vítězství, ale ne celé bitvy," reagoval na hlasování Pachl.

Autor: Adam Kubík