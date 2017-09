V Boskovicích běželi pro Nikýska. Lidé darovali 84 tisíc korun.

Boskovice, Pamětice /FOTOGALERIE/ – Taky budu chodit! Šestiletý Nicolas z malé vesničky Pamětice na Boskovicku má dětskou mozkovou obrnu. Pohybuje se jen pomocí speciálního chodítka. Stejně jako jeho rodiče však s nepřízní osudu tvrdě bojuje. Nevzdává svůj sen, že bude jednou chodit zcela sám a bez pomoci. Stejně jako jeho kamarádi. V jeho úsilí ho o víkendu podpořilo bezmála tři sta lidí. Desítky příchozích se navíc v areálu Červená zahrada v Boskovicích postavily na start charitativní akce Běžíme pro Nikýska.

Dospělí běželi trať dlouhou tři kilometry. Děti pak tři sta metrů. Lidé nakonec přispěli rodině chlapce částkou čtyřiaosmdesát tisíc korun. „Peníze použijeme na rehabilitační pobyt v Klimkovicích, kde Nikýsek bude téměř měsíc. Všem, kteří se do charitativní akce zapojili a přispěli na nákladnou Nikyho léčbu, moc děkujeme,“ řekla maminka chlapce Tereza Fagulcová.



Díky štědrosti lidí mohl hoch absolvovat rehabilitační pobyt po náročné operaci už loni. Tehdy lidé při běhu v Březině přispěli sto čtyřiceti tisíci korunami. „Po speciální operaci a rehabilitaci se Nicolasův stav znatelně zlepšil. Loni udělal v chodítku pět kroků a letos už je to nesrovnatelně víc. Překonal všechna proroctví lékařů. Přežil, co přežít neměl, vybojoval si své místo na světě. Dnes bojujeme o kvalitu jeho života. Snažíme se ze všech sil naučit Nikýskovi nemocné nožičky vytoužené chůzi, tak aby si i on jednou mohl zaběhat,“ dodala Tereza Fagulcová.