V blanenských školách dělníci zůstali. Opravují tělocvičny

Blanensko, Vyškovsko – Nejméně čtyřicet hodin plaveckých lekcí musí absolvovat žáci prvního stupně základní školy. Tato povinnost se od prvního září týká všech základních škol v republice. „Není to pro nás velká změna. Za třináct let, co ve škole působím, jsme jezdili plavat každý rok. Rozdíl je, že si teď musíme na plavání vyhradit dvě hodiny tělocviku, protože dojíždíme do Vyškova. S tím jsme ale v rozvrhu počítali a není to pro nás problém,“ uvedl ředitel školy v Moravských Málkovicích na Vyškovsku Karel Jenerál.