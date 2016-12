Úřady mění mezi svátky otevírací dobu

Blanensko - Cestovní doklady, občanské a řidičské průkazy. Nebo zapsání auta do registru vozidel. To vše si mohou lidé vyřídit na odboru vnitřních věcí na městském úřadě v Blansku. Pokud chtějí zájemci tyto služby nutně využít, neměli by návštěvu úřadu nechávat na konec roku.

Ilustrační foto.Foto: archiv DENÍKU

Přepážky budou totiž některé pracovní dny zavřené včetně pokladny. „Jedná se o pátek třiadvacátého prosince a pátek třicátého prosince. To budou úřední dny na odboru vnitřních věcí zrušené. Uzavřená bude i pokladna na městském úřadě," řekl tajemník blanenské radnice Josef Kupčík.

Dodal, že mezi vánočními svátky bude uzavřená i blanenská informační kancelář Blanka. Ta nebude fungovat od čtyřiadvacátého prosince do pondělí druhého ledna. „V úterý dvacátého prosince bude Blanka otevřená jen do dvanácti hodin, ve čtvrtek pak od dvou odpoledne do šesti hodin večer," dodal Kupčík s tím, že ve středu jednadvacátého prosince bude zavřená celý den.

ZAVŘE I KNIHOVNA

Kdo si chce na Vánoce a na závěr roku půjčit knížky v Městské knihovně Blansko, tak by si měl také pospíšit. Knihovna bude zavřená od pondělí šestadvacátého prosince do pátku třicátého prosince. „Pro veřejnost opět otevřeme až v pondělí druhého ledna," uvedl ředitel Městské knihovny Blansko Pavel Přikryl.

V Boskovicích bude městský úřad v pátek třiadvacátého prosince otevřený jen do dvanácti hodin. Pokladny mají mezi svátky omezenou pracovní dobu. Na Masarykově náměstí bude od sedmadvacátého do třicátého prosince pokladna uzavřena. Na náměstí 9. května je otevřená třiadvacátého prosince jen do jedenácti dopoledne. Sedmadvacátého prosince do dvou hodin, o den později pak do pěti odpoledne. Devětadvacátého prosince tam pokladna zavírá už ve dvě odpoledne a v pátek třicátého v jedenáct hodin.