Unikátní keltský opasek ležel v lese přes dva tisíce let. Jedná se o oběť bohům

Boskovice – Krásný řetízkový opasek z bronzu zdobil ženu, která se v době laténské pohybovala někde v oblasti Kunštátska. V tamních lesích našel před rokem muž s detektorem kovů kusy řetízků. Pochopil, že může jít o něco mimořádného a nález ohlásil Muzeu regionu Boskovicka. „Podařilo se nám najít další části. Výsledkem výzkumu, následné rekonstrukce a konzervace je výborně zachovalý kompletní keltský opasek. Jedná se o mimořádný nález v oblasti střední Evropy," vyzdvihla archeoložka muzea Zuzana Jarůšková.

Unikátní keltský opasek našel náhodně muž v lese na Kunštátsku. Po zakonzervování září nyní opasek starý více než dvattisíce let v plné kráse. Foto: archiv Muzea regionu BoskovickaFoto: Archiv Muzea regionu Boskovicka

Na dvoumetrovém opasku se dokonale zachoval i červený email a jemná rytá výzdoba. Zapínal se pomocí zápony ve tvaru koníčka. „Byl původně ukrytý v jamce vyložené kameny a přikrytý plochým kamenem. Šperk byl pravděpodobně úmyslně schovaný, předpokládáme, že šlo o oběť bohům. Tomu odpovídá i místo nálezu, které má znaky posvátné krajiny,“ přiblížila dále archeoložka.

Podle odborníka na keltské osídlení našeho území Ivana Čižmáře je nalezený opasek mimořádný zejména svou kompletností a tím, kde se našel a jak je zachovalý. „Pochází zhruba z období 150 let před naším letopočtem. Na středoevropském území je to skutečně unikát. Celé keltské opasky totiž známe pouze z hrobů. Později ale Keltové přešli na spalování mrtvých. A opasek z Kunštátska datujeme právě do období, kdy už se nepohřbívalo,“ řekl odborník z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

O tom, že se jednalo o ženský opasek, podle Jarůškové není pochyb. Podobné se totiž nacházely obvykle v hrobech žen. Muži používali jiný typ opasků a v hrobech mívali spíš zbraně než šperky.

Přesné místo nálezu odborníci neprozradí. „Je to z bezpečnostních důvodů, chceme zabránit nájezdům amatérských hledačů,“ sdělil ředitel Muzea regionu Boskovicka Roman Malach.

Ten slíbil, že keltský opasek v dohledné době v muzeu vystaví, aby si ho mohli prohlédnout všichni zájemci. „Předpokládáme, že to bude do roka,“ dodal ředitel.

V tamním muzeu již ukazují jedinečný soubor keltských nálezů ze Starého Hradiska u Protivanova, kde se v minulosti nacházelo keltské sídliště. Dalším unikátním nálezem v poslední době v regionu byl stříbrný poklad, který nálezce objevil v lesích Moravského krasu. Nyní je k vidění v Domě přírody Moravského krasu, od příštího roku zpestří expozici v Muzeu Blanenska.

Podle Jarůškové se v poslední době našlo také několik bronzových pokladů. Velkou pozornost vzbudil před sedmi lety nález několika tisíc mincí z doby třicetileté války u Boskovic. Nálezce ale část z nich prodal na černém trhu.