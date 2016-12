Umělá tráva? Penále za zpoždění je 350 tisíc

Blansko – Dvacátého září, přelom října a listopadu, patnáctého listopadu. Ani v jednom z těchto termínů nestihla firma Ekkl, a. s., dokončit fotbalové hřiště s umělým povrchem na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku. Město nový fotbalový stánek převzalo až na konci listopadu. Do čtvrtka měla firma čas na to, aby odstranila drobné nedodělky. Blanenští jí za skluz napočítali penále tři sta padesát tisíc korun. „Hřiště s umělou trávou už město převzalo. Zbývalo dodělat jen drobnosti, nic závažného. Něco v nových šatnách a také terénní úpravy," uvedla Leona Mazourková z blanenského investičního oddělení.

Fotbalové hřiště s umělým povrchem na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku. Ilustrační foto.Foto: Vladimír Vaněk

Firmě naskakovalo od konce září za každý den prodlení penále pět tisíc korun. „V předchozích termínech jsme hřiště nepřevzali, protože tam bylo hodně nedodělků. Hlavně v nových kabinách. Špatné obklady ve sprchách, nešla dovírat okna, nebyla zapojená světelná tabule a řada dalších věcí," vypočítala Mazourková.

Pokud by hřiště nebylo hotové do patnáctého prosince, dostalo by se město do problémů kvůli dotacím. Tento termín byl jako nejzazší možný v podmínkách dotace. Na zakázku za čtyřiadvacet milionů dostalo město deset milionů z ministerstva školství a další tři z kraje.

Tento týden měla do Blanska dorazit ještě objednaná technika na údržbu umělého fotbalového trávníku. Multifunkční traktor stál přes šest set tisíc.

Podle blanenského místostarosty Jiřího Crhy bude fotbalový areál s umělou trávou pět let provozovat FK Blansko, pak by měl přejít pod městskou společnost Služby Blansko, která provozuje sportoviště ve městě. „Je to v podmínkách dotace. Provoz hřiště musí být pět let neziskový. Pro blanenský fotbal je to podle mého velký krok vpřed. Nové hřiště nám umožní absolvovat zimní přípravu v domácích podmínkách. Je to velké plus hlavně pro práci s mládeží, která musela dosud trénovat v tělocvičnách," doplnil Crha, který je zároveň předsedou FK Blansko.

Na novém trávníku zahájí v polovině ledna přípravu na jarní část soutěže také blanenské třetiligové družstvo mužů. Včetně gólmana Davida Jurana. „Zatím nevím, kdy tam budeme trénovat. Původně jsme měli už na podzim, ale stavba hřiště se protáhla. Ale je to super, dřív jsme museli kvůli umělé trávě jezdit do Brna nebo do Boskovic. Bylo to časově náročné a drahé. Teď budeme mít kvalitní zázemí přímo v Blansku," řekl Juran.

Kromě fotbalistů z FK Blansko budou na novém hřišti trénovat v zimě také týmy z okolí. Například Jedovnice, Černá Hora nebo Ráječko.