Tvrdá konkurence. Blanensko křižuje už 36 taxislužeb

Blanensko, Vyškovsko - Před pěti lety u nás bylo pouze pět provozovatelů taxislužby. Dnes je jich už o osm více, srovnává referent boskovického městského úřadu pro styk s veřejností Jaroslav Parma. A potvrzuje tak nárůst počtu taxikářů v regionu.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Podobný boom zaznamenali i v Blansku. „Za loňský rok jsme vydali dvacet devět průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby. Celkem tedy evidujeme zhruba sto osmdesát taxikářů. To je více než kdy dřív," řekl Michal Knecht z blanenského odboru vnitřních věcí.

Naopak ve Vyškově se už dlouhé roky drží počet provozovatelů taxislužeb na stejné úrovni. Momentálně je jich jednadvacet. „Občas nějaký přibude, jindy jiný odejde, ale počet je víceméně stále stejný. A to od doby, co z Vyškova odešli studenti z vojenské školy a posádky, kdy počet taxislužeb ve městě prudce klesl," objasnil důvody vedoucí vyškovského odboru dopravy Petr Buchta.

Jak se stát taxikářem? Stačí máloPrůkaz řidiče taxislužby může získat každý, kdo oslavil jednadvacáté narozeniny a má řidičský průkaz. Posuzuje se ale i to, jak je člověk spolehlivý. Zda například nemá v záznamech nějaké přestupky spojené s alkoholem nebo má činnost řidiče taxislužby zakázanou. Oprávnění lze získat na pět let.

Na Blanensku nyní funguje 36 taxislužeb, z toho třiadvacet v Blansku a třináct v Boskovicích. Příležitostně jednu z nich využije i dvaatřicetiletá Markéta Pokorná z Blanska, která narůstající počet taxislužeb vítá. „Je dobře, že má člověk na výběr. Pokud s některou nejsem spokojena, můžu alespoň vyzkoušet jinou," sdělila Deníku Rovnost Pokorná.

VOLÁNÍ PO REGULACI

V loňském roce začal jezdit v Blansku jako taxikář i Milan Štefan, kterého už nebavilo pracovat v ochrance. „Vždy jsem rád řídil a mám toho i dost naježděno, tak jsem si řekl, že taxikaření by mohlo být to pravé," přiblížil své začátky.

Nová práce ho baví. „Je to hodně o zákaznících. Někdy je to příjemná jízda, zvláště když vezu milé a vstřícné lidi. Na druhou stranu, někdy musí člověk odvézt, slušně řešeno, i hodně společensky unaveného zákazníka. To už tak příjemné není," připustil Štefan, který se taxislužbě věnuje zhruba šest měsíců.

Zavedené firmy ale volají po regulaci. „Je pravda, že je toho tady už hodně. Nicméně spousta firem jezdí jen nárazově, takže to není zase tak hrozné. Nějaká regulace by tu ale asi být měla," zamyslel se majitel blanenské taxislužby Florenti Jan Pavloň.

Aby si udržel zákazníky, připravuje pro ně různé akce. „Například teď chystáme speciální akci na neděle. Lidi budeme vozit za zhruba dvacet korun," popsal.

Majitel vyškovské taxislužby Ivo Hanáček jezdí už dvacet let a za tu dobu už má stálou klientelu. „Člověk se ale musí zatraceně snažit, aby si ji udržel," přiznal Hanáček.

To, že dnes už člověku stačí k provozování taxislužby v podstatě jen řidičák, podle něj ale snižuje kvalitu služeb. „Stačí se podívat kolem sebe, řada nových taxikářů vůbec nevypadá reprezentativně. Nevadí jim přijít v teplácích, přes hlavu mají přehozenou kapuci mikiny. Taxikář by měl nějak vypadat, měl by mít a udržovat si úroveň," je přesvědčený Hanáček.

A podobné jako ve Vyškově je to i ve Slavkově u Brna. „Máme tři taxikáře a tento počet se nijak výrazně po několik let nemění. Vím, že když je třeba, spolupracují s bučovickými taxikáři. Nabídka bez problémů pokrývá poptávku," uvedla mluvčí města Veronika Slámová.

MARKÉTA PULDOVÁ

ALENA GRYCOVÁ