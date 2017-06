Turistům poradí déle. Novinkou jsou odznáčky nebo mapa Moravského krasu

Blanensko – V informačních centrech v Blansku i v Boskovicích dostanou o nastávajících prázdninách turisté rady a informace každý den v týdnu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ota Bartovský

Blanenské infocentrum Blanka prodlužuje od července do půlky září otevírací dobu. Mimo sezonu mají otevřeno od pondělí do pátku od devíti hodin ráno do večerních šesti hodin a v sobotu od devíti ráno do pravého poledne. Nyní budou turistům k dispozici i v sobotu a v neděli odpoledne od jedné do pěti odpoledne. „Nově nabízíme aktualizovanou mapu Moravského krasu v měřítku 1:25,“ zdůraznila Veronika Handlová z Blanky.

Už tradičně se v létě ve středu na nádvoří blanenského zámku konají koncerty folkového festivalu Muzika pro Karolínku a v neděli před radnicí promenádní koncerty. Čtyři červencové večery budou patřit oblíbenému Kinematografu bratří Čadíků.

V Městském informačním středisku v Boskovicích radí turistům déle už od května. Hlavní sezona tam trvá do konce září. Zájemcům zaměstnanci centra poskytují služby od pondělí do soboty od osmi ráno do pěti hodin odpoledne, v neděli zavírají o hodinu dřív. „Jako novinku teď nabízíme odznáčky s motivy z Boskovic, trhák jsou puzzle magnetky s obrázky boskovického hradu nebo kostela,“ uvedla Miloslava Luňáčková z boskovického infocentra.

Novinka jsou i tištěné měsíční kalendáře akcí, které se v Boskovicích konají.

JANA ŠTÉGNEROVÁ