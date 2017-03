Turisté vyrazili za bledulemi. Těšili se na jarní přírodu i klobásy

Blansko, Klepačov /FOTOGALERIE/ – Ještě v pátek počasí do přírody moc nelákalo. Zima a déšť. V sobotu sice někde řidiči ještě škrabali zamrzlá okna, ale ráno zalilo na Blanensku slunce. A vytáhlo desítky lidí do terénu. S batohy a turistickými holemi. Do prudkého stoupání ke klepačovské hospodě Na Kopci mířili od půl osmé ráno osamělí chodci i skupinky výletníků. Na Klepačovskou bleduli.

dnes 18:04 SDÍLEJ:

Fotogalerie 13 fotografií Pochod Klepačovská bledule se v sobotu šel už po šesté.Foto: Deník / Charvát Jan

Pochod, který místní pořádali už po šesté. „Turistika je naše hobby. Do Blanska jsme jezdili na pochod Za sněženkou do krasu a na další podobné akce v regionu. V pátek bylo sice škaredě, ale byli jsme rozhodnutí jít za každého počasí. Jaro už je tady a přece nebude sedět doma. Už to s námi šije. Jdeme na lehko. V batohu máme jen rohlíky, tatranky a pití. V cíli si dáme klobásku,“ usmívá se krátce před osmou ráno Zdeňka Jasparová z Brna. S manželem Jiřím si vybrali sedmnáctikilometrovou trať. „Trasu plus mínus známe. Půjdeme přes Olomučany k Novému hradu. Já se těším, že po cestě snad narazíme na nějaké bledule,“ říká muž. Čtyři okruhy Pořadatelé v sobotu připravili čtyři různě dlouhé okruhy se startem a cílem v klepačovské restauraci Na Kopci. Od sedmi do pětadvaceti kilometrů. A pěší při pochodu míjeli zajímavá místa. Máchův památník, Nový hrad, Čertův hrádek a na nejdelší trase se prošli i kolem světoznámé jeskyně Býčí skála. „Po cestě musejí výletníci projít kontrolní stanoviště, kde dostávají razítka a je pro ně připravené malé občerstvení. Na jednom stanovišti jsou i soutěže pro děti. V cíli pak všichni dostanou diplom. Grilujeme pak maso s klobásami a lidé mohou po pochodu posedět s přáteli u piva,“ upřesňuje za organizátory akce Ladislav Kopáček. Někteří z výletníků vyrazili na Klepačovskou bleduli, aby zlepšili svou fyzičku. „Na podobné pochody chodím už asi dva roky. Chci zhubnout. Jezdím i na kole, ale na to je ještě dnes zima. Podívám se na Máchův památník, Nový hrad, Čertův hrádek a přes Olomučany to vezmu zpět na Klepačov,“ hlásí Jaroslav Sedlák z Rájce-Jestřebí a míří na lesní cestu na okraji Klepačova. Turistická sezona Řada lidí vzala na sobotní pochod psy. Jako například Renata Kalová z Blanska. Té dělali společnost čtyřnozí mazlíčci Laila a Bára. Dalšího pejska měla s sebou její kamarádka Ivana Vašíčková, která jela i s kočárkem a fenkou Čitou. „Se psy chodíme do přírody pravidelně. Pochod je bezva tip na ranní vycházku. Je pěkně. Ale my bychom šly i za deště,“ říká na cestě Renata Kalová. Manželé Matuškovi brali desetikilometrovou vycházku jako rozcvičku před tradičním zahájením turistické sezony, které se koná příští víkend v černohorském pivovaru. „Jsme pěšáci. Chodíme do přírody, co to jde. Příští víkend začíná na Blanensku turistická sezona, tak se před tím potřebujeme trošku rozcvičit. Je ale pravda, že jsme kvůli počasí trošku váhali a rozhodli se až v sobotu ráno, ale neprohloupili jsme. Je nádherně,“ pousmál se muž. V sobotu vyrazili na pochod turisté také ve Velkých Opatovicích. Na tradičním Vítání jara si mohli vybrat mezi osmi a šestnáctikilometrovou trasou. Po cestě si prohlédli sady švestek, jabloní i višní nebo mohli navštívit arboretum v Borotíně.

Autor: Jan Charvát