Turisté vyrazí na šmajd i stovku. Cíl dálkového pochodu protnou dvě třetiny lidí

Velké Opatovice – Do termosky teplý čaj, pořádně se obléct, na nohy pevné boty a vzhůru do terénu. S dětmi, s přáteli nebo kolegy z práce. Dálkové pochody lákají do Velkých Opatovic pravidelně stovky turistů.

dnes 12:22 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Leona Paroulková

První vyrazí na cestu už tento pátek večer při Malohanácké stovce. Opatovské šmajd startuje v sobotu. Klub českých turistů Malá Haná Velké Opatovice dálkové pochody pořádá už dvaadvacet let. Malohanácká stovka má start v pátek v osm večer před sokolovnou. Na zdolání trasy mají účastníci limit čtyřiadvacet hodin. „Většinou přijede tak kolem padesáti šedesáti lidí. I ze Slovenska, Rakouska nebo Maďarska. Do cíle dorazí tak dvě třetiny z nich. Je to dlouhý pochod," řekl za pořadatele akce Jaroslav Barvíř. V cíli dostanou účastníci pamětní list a medaili. Mnohem větší účast bývá na Opatovském šmajdu. Ten láká na několik různých tras od šesti do padesáti kilometrů. „Start je od šesti ráno do jedenácti dopoledne opět před velkoopatovickou sokolovnou," uvedl další z organizátorů pochodu Dušan Machourek. Do terénu mohou v sobotu vyrazit turisté i ze sousedních Letovic. Od šesti hodin do půl deváté od vlakového nádraží. Cíl je ve Velkých Opatovicích. „Asi nejoblíbenější trasa je směrem k Jevíčku k památníku napoleonských válek a kolem přehrady. Ta má kolem patnácti kilometrů. Chodí i rodiče s dětmi na šestikilometrovou procházku. Loni na Opatovské šmajd přišlo přes čtyři sta lidí," dodal Barvíř.

Autor: Jan Charvát