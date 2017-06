Turisté se osvěží před adamovským kostelem. Místní tam objevili pramen

Adamov /FOTOGALERIE/ – Osvěžit se hrnkem studené vody. A vyrazit na prohlídku unikátního světelského oltáře. Na parkovišti před kostelem svaté Barbory v Adamově na Blanensku míjí lidé kohoutek zapuštěný ve zdi. Na dřevěném podstavci stojí hrnečky. Pramen Světla Matky Boží, stojí na jednom z nich.

Pramen spodní vody objevila v blízkosti tamní fary nedávno skupina adamovských nadšenců. „Název pramene souvisí s nápisem na světelském oltáři, který se mi podařilo volně přeložit. Píše se tam o nanebevzetí Panny Marie a střežení tajemství světla," řekl básník a písničkář Miroslav Kučera.

Ten o studánce v okolí kostela přemýšlel delší dobu. Dělníci v 19. století vykopali kvůli potížím se spodní vodou v okolí kostela odvodňovací kanály. Na vodu pak narazili i při nedávné úpravě prostranství před kostelem a při rekonstrukci nedaleké fary. „Na faře teklo do kanálu dost vody, tak jsem na to Miroslava Kučeru upozornil. Věděl jsem, že se o pramen zajímá," řekl bývalý adamovský farář Jiří Kaňa.

Kučera pak s partou přátel narazil na starou odvodňovací štolu, která byla zasypaná. Vyvěrající voda částečně prosakovala pod faru. „Pramen jsme vyčistili, udělali drenáž a vodu přivedli až na parkoviště před faru," popsal práce Kučera.

Tvrdí, že před vyčištěním prameniště nebyla voda moc dobrá. „Podle posledního rozboru má kvalitu kojenecké vody. V hospodě jsem si vyslechl, že jsme napíchnutí na vodovod nebo že je to průsak z kanalizace. To jsou nesmysly. Je to podzemní pramen. Teď zeslábl, ale pořád dá 250 až 480 litrů vody za den," vyčíslil Kučera.