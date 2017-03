Turisté přivítají jaro pochody. V sobotu vyrazí za Klepačkovskou bledulí

Velké Opatovice, Klepačov – Teple se obléct a na nohy pevné boty. Do batohu svačinu, termosku s čajem a hurá do terénu. Jaro je za dveřmi a příroda se začíná po dlouhé době pozvolna probouzet. Na výlet lákají o víkendu na Blanensku organizátoři dvou pochodů. Oba se konají v sobotu.

Turistický pochod Klepačovská bledule. Ilustrační foto.Foto: Vladimír Vaněk

Jedním z nich je pochod Vítání jara ve Velkých Opatovicích. Koná se už po sedmnácté. Turisté mohou vyrazit na výšlap mezi osmou a desátou hodinou ráno od klubovny Klubu českých turistů, která stojí nedaleko autobusového nádraží.

Kromě mapy a popisu trasy dostanou účastníci pochodu na cestu také malou sladkost a děti pak samolepky. „Pro příchozí připravíme dvě trasy. Osmi- a šestnáctikilometrovou. Kdo si vybere kratší trasu, vyrazí od klubovny po červené turistické značce přes místní část Velkých Opatovic, zvanou Šraňky,“ upřesnila za organizátory akce Jarmila Coufalíková.

Trasa částečně kopíruje naučnou stezku Hanýsek k obci Borotín. Od tamního koupaliště je překrásný výhled do úvalu Boskovické brázdy. „Borotín je znám především na jaře a v létě je jedním z nejhezčích arboret v republice. V blízkosti arboreta je také soukromý pohyblivý betlém pana Františka Chlupa, který je ke zhlédnutí po celý rok,“ dodala žena.

KLEPAČOVSKÁ BLEDULE

Poté turisté zamíří do Velké Roudky, kde je čeká první kontrola a občerstvení. Odtud zamíří po silnici zpět do Velkých Opatovic. Delší trasa vede z Velkých Opatovic až do Velké Roudky stejnou cestou, zde však na křižovatce silnic uhýbá doleva do Malé Roudky. „Z Malé Roudky půjdou turisté do Brťova a pak do obce Bělá u Jevíčka. Odtud vede cesta po silnici přes obec Smolná do Velkých Opatovic. V cíli dostanou účastníci pochodu pamětní listy,“ poznamenala Jarmila Coufalíková.

Pochod v sobotu pořádají také Klepačovští. Nazvali ho Klepačovská bledule a koná se už po šesté. Start je od půl osmé před restaurací Na Kopci. „Vyznačíme několik různě dlouhých tras. Od sedmi do sedmadvaceti kilometrů. Lidé se projdou v okolí Rudice, Habrůvky, Klepačova a Adamova,“ řekl za organizátory akce Ladislav Kopáček s tím, že na pochod dorazí každý rok zhruba sto lidí.