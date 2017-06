Turisté budou u jeskyní hladovět o měsíc déle. Otevření kiosku se posouvá

Blanensko /VIZUALIZACE/ - Na bufet u Punkevních jeskyní si návštěvníci ještě počkají. Místo července se termín otevření posouvá na srpen.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Andrea Šrámková

Hladoví turisté mají smůlu. Stavba chybějícího kiosku u Punkevních jeskyní začne se zpožděním. Původně se počítalo s otevřením na začátku července, tento termín ale podle správy jeskyní není reálný.

Občerstvení u vstupu do jeskyní chybí už skoro tři roky. „Je docela smutné, že na teplé jídlo musím do kilometr a půl vzdáleného Skalního mlýna“, postěžoval si například návštěvník Lukáš Přikryl z Brna.

Poslední zdržení způsobily technické připomínky, které měli jeskyňáři k předloženému stavebnímu plánu. „Měli jsme k projektu připomínky, hlavně co se týče použitých materiálů. S architekty jsme se dohodli na úpravách. V současnosti už vše jen dolaďujeme. Příští týden vypíšeme výběrové řízení na dodavatele stavby,“ uvedl náměstek ředitele Správy Jeskyní České republiky Lubomír Přibyl.

Autorem návrhu je architektonická kancelář Burian-Křivinka. Ta stála i za podobou dva roky staré vstupní haly do Punkevních jeskyní.

Přesný termín otevření stánku zatím neexistuje. Podle Přibylových slov to pravděpodobně bude v srpnu. Záleží na rychlosti stavebních prací. Předpokládaná cena přesahuje jeden milion korun. Správa jeskyní doufá, že cena stavby milionovou hranici nepřekročí.

Bouda s občerstvením je dočasným řešením. Před jeskyněmi má stát asi osm let. Poté se bufet přesune do vstupní haly. „Stavbu nové správní budovy jsme zaplatili převážně z evropských dotací. V podmínkách stálo, že v ní nebude deset let rychlé občerstvení,“ sdělil vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jíří Hebelka. To byl důvod, proč se před dvěma lety rozhodli postavit bufet mimo budovu.

Takovému řešení se postavili lidé ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Správa jeskyní se úspěšně odvolala k ministerstvu životního prostředí. „My jsme byli silně proti této stavbě, ale respektujeme rozhodnutí ministerstva,“ řekl vedoucí ochranářů Leoš Štefka.

Nové lodě vyplují už letos

Dobrá zpráva pro turisty mířící do Punkevních jeskyní. Ponornou řeku Punkvu budou už letos brázdit nové lodě vyrobené z modernějších materiálů. „První z nich snad vypluje už v srpnu. Do konce tohoto roku počítáme se čtyřmi novými loděmi. A v příštím roce jich přibude dalších pět. Cena jedné je zhruba devět set tisíc korun," informoval vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka.

Jeskyňáři chtějí postupně vyměnit všechny lodě. Kvůli jejich stáří. Ty nejstarší jsou z osmdesátých let.

Plavby v Punkevních jeskyních patří mezi největší lákadla Moravského krasu. „Lodě kontrolujeme každý rok. Důkladnější prohlídka se pak dělá jednou za tři roky," doplnil Hebelka.





ADAM KUBÍK