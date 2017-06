Tropy ničí úrodu, dělníci dostávají minerálky, je třeba pít litry tekutin

Blanensko, Vyškovsko – Z tropických teplot mají radost provozovatelé koupališť a lidé, kteří vyrážejí k vodě. Méně už zemědělci, pacienti v nemocnicích nebo dělníci. Podle lékařů by lidé měli denně ve vedrech vypít několik litrů tekutin. „Zejména starší lidé mohou při těchto teplotách kvůli nedostatku tekutin lehce zkolabovat," varoval blanenský lékař Zdeněk Grünwald.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Racek Attila

MINERÁLKA PRO DĚLNÍKY. Na horka se připravili v adamovské firmě TENZA cast, která vyrábí zinkové odlitky. Dělníci na dvou pracovištích dostávají minerálku. „Z měření tepelné zátěže nevyplynula povinnost k poskytování ochranných nápojů. Nicméně při vyšších venkovních teplotách dáváme zaměstnancům na pracovišti regenerační pece a omílárny, kde jsou významné zdroje tepla, minerálky. A na dalších pracovištích sirupy,“ sdělila personalistka společnosti Šárka Hallangová.

KROPENÍ ZELENĚ. Ve Slavkově u Brna před časem vysázeli zhruba tisícovku stromů v parku a poblíž zámku. A město přidalo půl milionu korun technickým službám. „Ve městě máme hodně zeleně a zejména v suchých měsících je potřeba se o ni více starat. Kvůli vyšší spotřebě vody a většímu počtu pracovníků v terénu došlo k navýšení rozpočtu technickým službám,“ potvrdila mluvčí radnice Veronika Slámová.

CUKROVKA A OBILÍ SCHNOU. Sucho a vysoké teploty dělají starosti také zemědělcům. Agrospol Knínice, který hospodaří na Boskovicku, měl z první seče jen polovinu senáže. A vyhlídky na další nejsou příznivé. „Sucho a vysoké teploty jsou nevíce vidět na cukrovce a na obilí. Přes noc se to sice trošku zmátoří, ale počítáme, že úroda bude letos bídná,“ poznamenal ředitel Agrospolu Ladislav Menšík.

KLIMATIZACE V NEMOCNICÍCH. S horkými dny se musejí vypořádat také v nemocnicích. V té boskovické je část lůžkových oddělení klimatizovaná. „Klimatizaci máme na oddělení JIP a ARO a také na operačních sálech. Na ostatních odděleních dbá personál v horkých dnech u pacientů na zvýšený dohled při dodržování pitného režimu,“ řekl primář boskovického ARO Vladimír Zemánek.

V ZOO DO STÍNU. Chod vyškovského ZOO parku tropy nenarušují. Podle tamního pracovníka Pavla Klvače jsou v parku zvířata z jižních oblastí, která jsou na vysoké teploty zvyklá. „Musíme jen počítat s vyšší spotřebou vody, kterou vypijí,“ informoval Klvač.

Lékař Grünwald: Je potřeba vypít litry tekutin

Blansko /ROZHOVOR/ - Rtuť teploměru stoupá v těchto dnech vysoko nad třicet stupňů. Podle blanenského lékaře Zdeňka Grünwalda snášejí tropická vedra nejhůře staří lidé a děti. „Staří lidé by v těchto vedrech měli ven chodit minimálně,“ řekl Grünwald.

V čem jsou vysoké venkovní teploty pro lidské tělo zrádné?

Při těchto teplotách z těla rychle mizí voda. Rozšiřují se cévy a může dojít ke krátkodobému odkrvení mozku. Při něm lidé mohou zkolabovat. Rizikové je to zejména pro staré lidi a děti.

Jak by tomu měli lidé předcházet?

Základem je dodržovat pitný režim. Člověk, který se pohybuje v těchto teplotách venku, by měl denně vypít několik litrů tekutin. Nejen čistou vodu ale i minerálky. Naopak nevhodná je černá káva. Ta tělo odvodňuje. Stejně jako pivo.

Tropická vedra špatně snášejí starší lidé. Co byste jim poradil?

Pokud musí nutně ven, k lékaři, do obchodu nebo na úřad, tak by se měli snažit vše vyřídit ráno. Přes poledne už bych jim vycházet nedoporučoval. Dobré je zastínit byt. Větrat přes den nemá smysl, protože se jen zvedne teplota v bytě.