Tři králové vykoledovali na Blanensku bezmála dva miliony

Blanensko – Téměř dva miliony. Přesně 1 957 596 korun. Tolik letos vybrali koledníci v tradiční tříkrálové sbírce na Blanensku. Ve 413 zapečetěných kasičkách bylo o sto třicet tisíc víc než před rokem. „Do terénu letos vyrazilo na Blanensku přes šestnáct set koledníků ve sto dvaceti čtyřech obcích. Moc jim za to děkujeme. Stejně tak lidem, kteří do sbírky přispěli, a zástupcům městských a obecních úřadů, kde byly zapečetěné kasičky," řekla koordinátorka sbírky v regionu Marie Sedláková z Oblastní charity Blansko.

Tříkrálová sbírka. Rozpečetění pokladniček.Foto: Martin Bohůn

Kašpar, Melichar a Baltazar za zpěvu známé koledy My tři králové jdeme k vám vyrazili do ulic první lednové dny po celé republice. Tradiční tříkrálová sbírka se konala již po sedmnácté. Lidé mohli přispět až do patnáctého ledna. Značku K † M † B †napsali koledníci křídou také na dveře domu Petra Koudelky v Benešově. „Do tříkrálové sbírky přispívám každý rok a rád. Mám k ní důvěru a jsem přesvědčený, že peníze jdou tam, kam mají. Letos však koledníci přišli ještě před obědem, tak jsme neměli připravené žádné pohoštění. Příště to napravíme," řekl muž s tím, že do kasičky hodil stokorunu. Dvacetikorunu pak dal koledníkům v Blansku.

Skauti, hasiči i školáci

Do sbírky se zapojili také skauti, dobrovolní hasiči a různé spolky. V Drnovicích byla koleda v režii tamních Orlů. Do sbírky se zapojili už po osmé. „Máme heslo Pomáhat je radost. Děti vědí, že někomu pomáhají a na sbírku se moc těší. Už se připravují na příští rok a to tak, že si naplánovali jaké přáníčko s dárečkem a cukrem budou v domácnostech rozdávat. V Drnovicích je zhruba 400 domů, které obejdeme," uvedla Ivana Frýbortová, která měla v Drnovicích tříkrálovou sbírku na starosti.

Tamní děti podle ní pomáhají lidem v nouzi po celý rok. „Vyrábí dárečky a za utržené peníze podporují na dálku adoptované děti v Keni a Indii. Přispívají i do dětského domova," dodala žena.

S kasičkou koledovaly také tři adamovské školačky. „Základní školu oslovila blanenská charita. Domluvila jsem se se třemi osmačkami a jeden den jsme vybírali v Adamově ve školách i na ulici. Celkem nám lidé do pokladničky dali přes čtyři a půl tisíce korun," řekla adamovská učitelka Lenka Dohová.

V Blansku včetně městských částí letos Tři králové vybrali 154 325 korun. V sousedních Letovicích pak 77 282 korun a například ve Velenově rovných 28 tisíc. Peníze, které lidé koledníkům do kasiček dali, pomohou potřebným přímo v regionu. „Finanční prostředky poputují například na podporu hospicové péče na Blanensku nebo na pomoc lidem v sociální nouzi. Použijeme i v projektech na podporu všestranného rozvoje dětí a mládeže," upřesnila pracovnice charity Marie Sedláková.