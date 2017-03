Bláto na cvičišti? Blanenští vyrazili raději na Pochod lesem se psem

Blansko /FOTOGALERIE/ - V neděli ráno bylo kolem nuly a poletoval sníh. Tmavá mračna na obzoru věstila pochmurný den. Vyrazit na výlet? Dejte pokoj. Raději zůstat doma v teple pod peřinou. Ale krátce po deváté už se obloha protrhala a začalo svítit sluníčko. Na parkovišti nad blanenskou přehradou Palava bylo rušno. Smích a povídání turistů přehlušoval štěkot psů.

Od půl desáté dopoledne tam byl totiž start tradičního Pochodu lesem se psem. Blanenští ho pořádali už po dvanácté. „O pochodu jsme se dozvěděli na blanenském cvičišti, kam s naší border kolií Becky chodíme. Počasí ráno nebylo nic moc, poletoval sníh, ale to nás neodradilo. Jsme tady poprvé a moc se na vycházku těšíme,“ usmívá se krátce před startem pochodu Zdeňka Sedláčková z Lipůvky.

Do terénu vyrazila s fenkou bretaňského ohaře Cony i její tchyně Marie Sedláčková z Hradčan. „Pěkně se na čerstvém vzduchu provětráme. Pejsci se spolu proběhnou. Bude to fajn vycházka,“ dodává žena.

Na účastníky pochodu čekal v neděli dopoledne zhruba pětikilometrový výšlap lesem do místní části Blanska Horní Lhoty kolem potoka Sloupečník. Do lokality Horničky. Na pochod mohli vyrazit i lidé bez psa. „Když jsme pořádali první ročník, šlo nás asi patnáct. Teď už chodí několik desítek lidí. Občas i rodiny s kočárky,“ říká organizátorka akce Hana Rajtšlégrová z Kynologického klubu Agility Blansko.

Za zrodem pochodu podle ní stálo v minulosti špatné počasí. Na tréninkovém hřišti se nedalo kvůli sněhu a blátu cvičit, a tak Blanenští zorganizovali pochod. „Pro pejsky je to super, že se po cestě protáhnou a setkají s dalšími psy. Lépe pak zapadnou do skupiny,“ dodává Rajtšlégrová.

V cíli výletu v trampské osadě Posel jara čekalo na účastníky pochodu kromě opékání špekáčků také několik soutěží. Například v házení tenisových míčků do kbelíku, překonávání překážek se psy nebo coursing. Při něm se pes snaží co nejrychleji ulovit návnadu ze střapců taženou navijákem. Po obědě pak účastníci pochodu vyrazili zpět do Blanska. K vidění byla i ukázka tance se psem. „Krásná neděle, vydařená akce, pohodoví lidí,“ co víc si přát, zhodnotila nedělní pochod jedna z účastnic.

Za čtrnáct dní vyrazí turisté na Blanensku opět do terénu. Klepačovští totiž v sobotu pětadvacátého března pořádají pochod Klepačovská bledule. Už po šesté. Start je od půl osmé před restaurací Na kopci. „Vyznačíme několik různě dlouhých tras. Od sedmi do sedmadvaceti kilometrů. Lidé se projdou v okolí Rudice, Habrůvky, Klepačova a Adamova,“ řekl za organizátory akce Ladislav Kopáček s tím, že na pochod dorazí každý rok zhruba sto lidí.