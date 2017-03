Témata studentů v Blansku: inkluze i homosexuálové

Blansko – Zařazování všech dětí do běžné školy. A plnohodnotné začlenění lidí s postižením nebo menšinovým sexuálním zaměřením do společnosti. O těchto tématech se až do pátku baví v Blansku studenti zastupující všechny tyto skupiny z několika evropských zemí. „Akce se účastní dvaatřicet lidí od osmnácti do pětadvaceti let z České republiky, Slovenska, Polska, Bulharska a Maďarska," sdělila Lucie Machačová z organizace Brno for you, která týdenní výměnu mládeže pořádá.

dnes 11:55 SDÍLEJ:

Fotogalerie 4 fotografie Zařazování všech dětí do běžné školy. A plnohodnotné začlenění lidí s postižením nebo menšinovým sexuálním zaměřením do společnosti. O těchto tématech se až do pátku baví v Blansku studenti zastupující všechny tyto skupiny z několika evropských zemí.Foto: archiv organizace Brno for you

Každá výměna má jiné téma a je určená pro lidi různého věku. „Téma inkluze jde se současným trendem ve společnosti. Všichni mají mít stejné příležitosti a právo někam patřit,“ uvedl Michal Bařinka z pořádající organizace. Místo setkání si organizace vybrala kvůli přírodě. „Jsem rád, že se výměna koná zde, protože si tady můžu odpočinout od ruchu velkoměsta,“ chválil výběr místa účastník setkání Martin Karen ze Slovenska.

Autor: Karolína Štukavcová