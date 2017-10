Sůl v menu? V některých restauracích obsahuje jídlo i trojnásobek normy

Vyškovsko, Blanensko - Naučí se nejen klasické tance, ale i základy společenského chování. Středoškolákům právě začala sezona tanečních. A o kurzy je zájem. „Byla to skvělá zkušenost, díky tanečním se nemusím na plesech stydět. Měli by do nich chodit všichni,“ míní Petr Novotný z Vyškova, který taneční kurzy navštěvoval předloni.