Suchovský šmodrch. Mladí hasiči soutěžili ve vázání uzlů.

Suchý /FOTOGALERIE/ - „Je to tam!" radují se v sobotu na Suchovském šmodrchu hromadně děvčata z družstva Žďárná B. Právě zjistila, že dosáhla nejlepšího výsledku ve starší kategorii. V Sokolovně na Suchém se proti sobě utkala v uzlovací soutěži jak družstva mladších, tak starších hasičů a bylo to napínavé. Druhé skončily o pět vteřin Jabloňany, třetí družstvo Žďárná A, další týmy byly natěsnané až o několik sekund za nimi, s menšími rozdíly mezi sebou.

Tesařský uzel, lodní smyčka, úvaz na proudnici, plochá spojka nebo zkracovačka. Tohle všechno jsou uzly, které musejí mladí hasiči zvládat výborně jak na čas, tak na správnost, když chtějí vyhrávat uzlové soutěže. Vyhrává vždy ten, kdo má nejrychleji a především bezchybně uvázané všechny uzly, za každou chybu se totiž přidělují trestné body a tím se čas navyšuje. „Je to pátý ročník soutěže, přičemž podruhé se koná v těchto prostorách. Teprve druhý ročník je otevřený pro veřejnost, dříve jsme tuto soutěž pořádali jen pro naše děti,“ prozrazuje za organizátory akce Martin Látal, vedoucí mladých hasičů.

Netají se také tím, že z účasti mají organizátoři radost a jsou spokojení také s výsledky svých svěřenců. „Soutěžili o poháry, diplomy či věcné ceny a jednotlivci získali i medaile,“ vysvětluje motivaci soutěžících.

V mladší kategorii se pilná příprava projevila prvním místem hasičů z Okrouhlé. „Na dnešek jsme trénovali a na takové soutěže jezdíme pravidelně. Moc mě to baví a i tady na Suchém se mi ta soutěž líbí. Můj nejoblíbenější uzel je lodní, protože je asi takový nejjednodušší,“ prozrazuje jedna z členek vítězného týmu Viktorka Pertlová. Dodává, že ještě více než uzlování ji rozhodně baví požární útok, protože je akčnější. Za Okrouhlou se na druhém místě umístili mladí hasiči z Jabloňan a třetí místo brali domácí.

Ani starší žáci nepodceňují přípravy. „Trénujeme průběžně, co je zrovna potřeba. Teď jsme hodně trénovali právě uzly, protože jsme věděli, že se blíží soutěž. Do toho se připravujeme na odborné testy pro mladé hasiče a začínáme kreslit do soutěže Požární ochrana očima dětí,“ říká vedoucí kořeneckého kolektivu mladých hasičů. Ti nakonec na Suchovském šmodrchu skončili na šestém místě.

Skupinu mladších jednotlivců vyhrála Nikol Staňková ze Suchého, druhý byl Luboš Horák z Okrouhlé a bronzová medaile se houpala na krku jabloňanské hasičce Nikol Černohlávkové. Ve starších dokázal správně a nejrychleji uzlovat Lukáš Prudký z Jabloňan, druhou příčku obsadila Nela Zemánková ze Suchého a poslední stupeň vítězů patřil Tereze Machačové z Jabloňan.

Příchozí měli po celou dobu akce zajištěné občerstvení a na závěr se dočkali i slibované diskotéky. Soutěž byla, stejně jako vloni, zařazena do Poháru starosty benešovského okrsku.