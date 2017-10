Studenti si nanečisto zkoušejí volby. Hlasy dávali TOP09 nebo třeba Pirátům

Boskovice /VIDEO/ - Záběry brutálního útoku zveřejnili v úterý policisté. Dva sotva osmnáctiletí cizinci napadli v září na Masarykově náměstí v Boskovicích osmašedesátiletého muže. Pěstmi ho bili do obličeje, a když upadl na zem, surově do něj kopali. „Potom, co upadl do bezvědomí, nestydatě bezvládného muže prošacovali a okradli,“ popsal jednání pachatelů policejní mluvčí Bohumil Malášek.