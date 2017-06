Strach? Pojistka proti neuváženému jednání, popisuje lezec Marvánek

Adamov - Práce na vrcholku 130 metrů vysokého stožáru, zdolávání nepřístupných hor i poznávání exotických zemí. To jsou věci, bez nichž nemůže sedmatřicetiletý Ondřej Marvánek z Adamova na Blanensku žít. „Lezl jsem už jako dítě. Kamkoliv to šlo. V základní škole jsme chodili s kamarádem slézat skalky nad řekou Střelou v mých rodných západních Čechách. Měli jsme staré hasičské lano ovázané kolem pasu," popisuje začátky horolezec.

V patnácti se vydal stopem do přírodní rezervace Kozelka. Tam se seznámil s lidmi z plzeňského horolezeckého oddílu a v šestnácti se stal jeho členem. V osmnácti odjel studovat geografii do Brna, kde se setkal s dalšími lezeckými nadšenci. Podnikali spolu výpravy do evropských hor. „V těch dobách hrozilo větší nebezpečí. Horolezecké trasy byly méně jištěné a mně chyběl trénink,“ popisuje Marvánek.

Už při studiu si začal vydělávat výškovými pracemi a věnuje se jim dodnes. Za prací jezdí nejčastěji do Švédska kde instaluje meteorologické senzory na vysoké ocelové stožáry. „Slouží ke zjišťování meteorologických podmínek pro případnou stavbu nebo úpravu větrných elektráren. Konstruktéry větrných turbín zajímají povětrnostní podmínky, námraza nebo turbulence, které v těch místech jsou,“ shrnuje muž.

Informace, které stavitelé ze senzorů získají, můžou ovlivnit podobu či umístění větrných elektráren. Do Švédska jezdí Marvánek zhruba šestkrát ročně. Minimální doba, kterou tam stráví, je týden, nejdelší měsíc. Záleží na množství práce.

Za výškami se vydává do hor u nás i v zahraničí. Největší výzvou bylo zdolání Chan Tengri, což je nejvyšší hora Kazachstánu. Až na vrchol téměř sedmitisícové hory se nedostal. „Při výstupu se vyskytly různé technické problémy. Měli jsme špatné vybavení. Do toho se přidaly i nečekané zdravotní komplikace a nepřející počasí. Výstup jsme ukončili na vrcholu hřebenu Pik Petka. Zhruba ve výšce 6200 metrů nad mořem,“ vypráví o dramatické zkušenosti.

Strach považuje za přirozenou součást každého výstupu. Nejde o strach, který by ho blokoval v práci ve výškách nebo při lezení. Je to prý v podstatě pojistka, bránící neuváženému jednání při těchto nebezpečných činnostech.

Geografii, kterou vystudoval, se už věnovat nechce. Za léta mimo obor ztratil aktuální přehled. Jako geografa ho však zajímá stavba a složení skal a hor v naší zemi i exotickém zahraničí.

KUBÍK ADAM