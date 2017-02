Stop průjezdu kamionů přes Svitávku? První úspěch. Silničáři i policie souhlasí

Svitávka – Přes rok a půl. Tak dlouho Svitávečtí usilují o to, aby přes městys nemohla jezdit nákladní auta nad dvanáct tun a kamiony. Místním vadí hluk a také nedodržování rychlosti. Řidiči náklaďáků si tudy zkracují cestu na Boskovice a Prostějov z hlavního tahu I/43. Opačným směrem pak na Svitavy. Žádost Svitávky si silničáři, policisté a úředníci přehazovali jako horký brambor. Nyní vše nasvědčuje tomu, že zástupci městyse se svým záměrem nakonec uspějí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Alespoň částečně. „Nechci to v tuto chvíli moc komentovat, protože řízení není ukončené. Celá záležitost skončila na boskovickém odboru dopravy. Ten navrhl řešení, které se má připomínkovat. Pokud projde, tak na okrajích Svitávky budou značky se zákazem vjezdu nákladních aut nad dvanáct tun,“ řekl starosta Svitávky Jaroslav Zoubek.

Na stejných místech mají ovšem být i dodatkové tabulky s nápisem Tranzit. Ty přitom umožní autům nad dvanáct tun vjezd do obce. Ale jen v případě, že v ní něco naloží, vyloží, bude v ní provozovna či trvalé bydliště dopravce nebo řidiče. „Já si myslím, že je to takové řešení, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Někteří řidiči zákaz neprojedou, ale další to risknou. Podle mě se bude přestupek policistům prokazovat těžko,“ poznamenal Vladimír Vaněk, který tudy občas projíždí.

Nové značení mohou do konce února připomínkovat účastníci řízení, kterými jsou také silničáři a policisté. Podle zjištění Blanenského deníku Rovnost však s novými značkami souhlasí.

Přitom silničáři byli v minulosti proti. Policisté dokonce opakovaně. „Nenašli jsme tehdy zákonný důvod, proč takto ve Svitávce omezit dopravu. Navíc zákazem by vznikly komplikace při mimořádných situacích na I/43 s odkláněním dopravy při nehodách,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Před časem si městys nechal vypracovat takzvaný dopravní pasport, kde vyznačil i místa se značkami zákaz vjezdu vozidel nad dvanáct tun. „Měli jsme k tomu výhrady, ale po přepracování pasportu jsme k novému značení ve Svitávce nakonec dali souhlas,“ dodal Malášek.

Značky se zákazem vjezdu aut nad dvanáct tun mají stát na okraji městyse u křižovatky silnice třetí třídy se silnicí II/150 ve směru od Boskovic. A také na silnici třetí třídy těsně za křižovatkou se silnicí I/43 ve směru od Letovic. Nejdříve však na jaře.

Podle místních projedou obcí denně desítky nákladních aut. Kromě hluku lidem vadí, že nedodržují předepsanou rychlost. „Nákladních aut přes Svitávku jezdí čím dál víc. Není to příjemné, když jdu s dětmi po chodníku a kolem něj projede velké auto,“ řekla například Lucie Borková ze Svitávky.

Kamiony jezdí také kolem tamní základní školy. Je tam omezená rychlost, ale tu dodržuje málokdo. „Kdyby kolem obce nebyl obchvat, tak se to dá ještě pochopit. Ale takto? Přes zimu ještě tolik náklaďáků nejezdí, ale jak se oteplí a začne se stavět, tak se jejich počet několikanásobně zvedne. GPS zase navede kamiony přes Svitávku, protože je to na Prostějov i na Svitavy asi o kilometr a půl kratší cesta, než po obchvatu,“ dodal starosta Svitávky Jaroslav Zoubek.